O piloto da Ferrari e atual líder da Fórmula 1, Charles Leclerc, sofreu um roubo na noite da última segunda-feira (18) na Itália, perdendo um relógio Richard Mille avaliado em 320 mil dólares (aproximadamente R$1,5 milhão). Felizmente, o monegasco e quem estava com ele saiu ileso.

Segundo informações publicadas pela imprensa italiana, o monegasco estava com amigos, incluindo seu treinador Andrea Ferrari, na cidade de Viareggio, na Toscana, na segunda. Próximo das 22h, horário local, eles estavam em uma área pouco iluminada chamada Via Salvatori quando Leclerc foi reconhecido por fãs, que o pararam para fotos e autógrafos.

Em meio à confusão, a presença de Leclerc atraiu a atenção de cada vez mais fãs e, com isso, um ladrão conseguiu roubar o relógio do piloto de seu pulso, escapando antes mesmo que pudesse ser notado pelo monegasco.

Com o ladrão escapando, Leclerc denunciou o caso à polícia, que agora investiga se o roubo foi oportunista ou planejado com antecedência. O treinador de Leclerc, que é de Viareggio, falou sobre sua irritação com o fato em uma publicação em suas redes sociais.

Escrevendo no Instagram, Ferrari falou sobre a falta de iluminação naquela área da cidade em que o roubo aconteceu, sendo alvo de críticas dos moradores há algum tempo.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: FIA Pool

"A Via Salvatori está às escuras há meses", escreveu. "Estamos falando sobre isso há tempos. Bem, ontem a noite, na Via Salvatori, fomos roubados. Vocês estão pensando em consertar os potes agora ou depois? Pergunto por um amigo".

Leclerc está na Itália devido ao GP da Emilia Romagna deste fim de semana em Ímola. Após sua vitória na Austrália, ele estendeu a liderança no Mundial e voltou a Mônaco durante o intervalo, marcando presença no Master de tênis de Monte Carlo.

A suíça Richard Mille é patrocinadora de Leclerc há um bom tempo, tornando-se parceira oficial da Ferrari no ano passado. E o monegasco não é o primeiro a perder um relógio caro recentemente. No ano passado, Lando Norris também foi roubado de um relógio da mesma marca após a final da Euro 2020 em Wembley.

