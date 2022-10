F1: Vettel questiona educação que Max Verstappen recebeu de Jos

Carregar reprodutor de áudio

Desde o início de sua carreira, Max Verstappen sempre foi apontado como um futuro campeão da Fórmula 1, com o talento do holandês fazendo com que ele fosse alçado diretamente da antiga Fórmula 3 Europeia (hoje FRECA) para a F1, ainda com 17 anos de idade.

Muitos atribuem a forma como seu pai, Jos Verstappen, o educou como um dos propulsores do talento de Max, com relatos de que o jovem piloto apanhava de seu pai em determinados momentos em sua passagem pelo kart.

Tal método é questionado por Sebastian Vettel, com o piloto alemão não conseguindo identificar o que seria mais correto.

“O que achamos que torna alguém mais resiliente?” pergunta Vettel em entrevista ao site Road and Track. “Eu não fui agredido. Mas se você for espancado a vida toda, isso funciona? Ou funciona para explicar como o mundo funciona? Se você comparar as duas maneiras, quem é mais resiliente?

“A resiliência está reagindo – como se alguém batesse em você, você revidava? Ou é a força de resiliência em entender o que acabou de acontecer, refletir e levar as coisas a partir daí?”

Vettel também reflete sobre ele próprio, como pai.

“Sendo pai, obviamente tenho esses desafios todos os dias. E se você disser, ok, meus filhos estão autorizados a me responder, bem, então você também precisa encarar o fato de que eles estão respondendo.

“Então eu acho fascinante, porque é muito de quem somos mais tarde e como lidamos com as situações. E não estou falando sobre quantas corridas podemos vencer. Nossa infância é fundamental. Tanta coisa pode ser feita certa, e tanta coisa pode ser feita errada.”

