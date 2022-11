Carregar reprodutor de áudio

Em meio aos rumores de que Mattia Binotto pode ser substituído por Fred Vasseur no comando da Ferrari na temporada 2023 da Fórmula 1, que foram negados pela escuderia, o jornal L'Équipe dá conta de que o chefe do time de Maranello e Charles Leclerc não se falam desde Silverstone.

No GP da Grã-Bretanha, um erro estratégico da Ferrari acabou com as chances do monegasco, que não teria perdoado o comando da equipe italiana. Na ocasião, após um safety car, Leclerc tinha pneus mais desgastados por uma opção questionável da escuderia, de modo que sucumbiu.

Depois do fim da prova, Binotto correu até Leclerc, que saía do carro, e chegou a colocar o dedo em riste, levantando suspeitas de que estaria ordenando que o monegasco nada dissesse para os jornalistas.

De qualquer forma, após a frustração por não poder batalhar pelo título de 2022 contra o holandês Max Verstappen, que faturou sua segunda taça consecutiva com a Red Bull, Leclerc encerra a temporada no próximo domingo, no GP de Abu Dhabi, brigando pelo vice-campeonato mundial.

No momento, o piloto da Ferrari aparece empatado com o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull: ambos somam 290 pontos. Entretanto, o monegasco leva a vantagem no critério de desempate, por ter mais vitórias neste ano.

Além da briga pelo vice para Leclerc, a Scuderia disputa a segunda colocação do campeonato de construtores com a Mercedes, que retomou a forma nas últimas etapas - destaque para Interlagos, com dobradinha liderada pelo britânico George Russell à frente do compatriota Lewis Hamilton, sendo o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, o responsável por completar o pódio - e agora está a apenas 19 pontos na tabela, com 44 em disputa na prova de Yas Marina.

TELEMETRIA: RICO PENTEADO comenta TRETA na Red Bull e fala de FAVORITOS em Abu Dhabi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo