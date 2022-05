Carregar reprodutor de áudio

No último fim de semana, uma cena chamou a atenção no GP histórico de Mônaco, evento realizado antes da corrida da Fórmula 1 em Monte Carlo. E tudo envolvendo um piloto local: Charles Leclerc, da Ferrari.

Líder da temporada 2022 da categoria, o competidor monegasco, que guiava uma Ferrari pilotada pelo austríaco Niki Lauda na F1, acabou batendo o carro (vídeo neste link) no guard rail do apertado traçado de rua no Principado.

Depois, soube-se que uma das causas do acidente de Leclerc foi uma quebra de disco de freio, conforme reportado pelo Motorsport.com. De todo modo, a 'panca' foi mais uma mostra da zica de Leclerc 'em casa'.

O piloto da Ferrari, que estreou na elite do esporte a motor global pela Sauber em 2018, nunca sequer terminou um GP de F1 em Mônaco, sendo que, em 2021, nem chegou a largar em sua corrida local.

Após fazer a pole position com uma volta voadora no treino de classificação, Leclerc acabou batendo no giro seguinte, ainda no quali, e seu carro ficou avariado. Na ocasião, a Ferrari optou por não trocar a caixa de câmbio a fim de evitar a punição, mas o carro teve problema antes da largada.

De todo modo, a expectativa de Leclerc é de melhor sorte em 2022, temporada na qual o monegasco briga pelo título mundial da F1 contra o holandês Max Verstappen, atual campeão com a Red Bull.

No próximo domingo, a F1 realiza o GP da Espanha, sexta etapa do campeonato, em Barcelona. Logo depois, vem o GP de Mônaco. Até lá, Leclerc terá de se livrar da 'zica', agora relembrada pela batida com a Ferrari de Lauda no GP histórico. Abaixo, você vê um vídeo 360° de Charles no carro:

