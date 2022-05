Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc não tem um bom histórico ao correr em casa, no Circuito de Mônaco. Apesar de ter feito a pole no GP da Fórmula 1 no ano passado, o piloto não possui um bom histórico nas ruas do Principado, e isso parece continuar neste fim de semana. Durante uma exibição com a Ferrari 312B3-74, usada por Niki Lauda em 1974, o monegasco sofreu mais uma batida.

No GP de Mônaco do ano passado, Leclerc fez a volta que lhe garantiu a pole, mas bateu forte logo em seguida. A Ferrari reparou o carro para a corrida, mas apostou em manter a caixa de câmbio, que acabou deixando o piloto na mão antes mesmo da largada. Com isso, ele completou três provas em Mônaco na F1 sem cruzar a linha de chegada.

Em algumas semanas, o líder do Mundial espera acabar essa maré de azar nas ruas de sua cidade. Mas seu primeiro encontro do ano com o circuito teve o mesmo destino dos anos anteriores...

Neste domingo, Leclerc fez uma exibição com a histórica e caríssima Ferrari 312B3-74, usada por Lauda na temporada de 1974, durante o fim de semana do GP Histórico de Mônaco, que utiliza carros clássicos do esporte para corridas e voltas de apresentação.

A princípio, isso deu espaço para fotos estupendas, até o momento em que o monegasco perdeu o controle do carro na Rascasse e acabou no guard-rail. Felizmente para ele, a velocidade não era tão grande naquele ponto, mas a asa traseira sofreu danos.

A transmissão oficial mostrou um rádio de Leclerc: "Eu perdi os freios. Eu perdi os freios! Eu freei, o pedal estava duro. Tive sorte de ter sido neste momento porque, se fosse em outro, não teria sido bom". Leclerc conseguiu seguir seu caminho com muita rapidez, e os danos pareciam ser principalmente na carenagem. Mesmo assim, não deve ser um momento feliz para o piloto em sua própria casa... Em seu perfil no Twitter, o monegasco lamentou o incidente, mas soube tratar o caso com bom-humor: "Quando você pensava que já teria vivido todo o azar do mundo em Mônaco e perde o freio na Rascasse com um dos carros históricos mais icônicos da Fórmula 1".

Esse é o segundo ano consecutivo em que uma Ferrari de Lauda é danificada no GP Histórico de Mônaco. No ano passado, Jean Alesi bateu o mesmo carro durante a prova, após um incidente com Marco Werner.

