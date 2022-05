Carregar reprodutor de áudio

Chefe de equipe da Ferrari na Fórmula 1, Mattia Binotto fez questão de deixar claro que o time de Maranello está desenvolvendo o pacote de atualizações que será introduzido no GP da Espanha desde o início da temporada 2022.

Além de dar o 'aviso', o dirigente afirmou que espera que a escuderia receba um "bom impulso" na etapa deste fim de semana em Barcelona. A declaração do italiano vem em meio a uma semana cheia de expectativas quanto às novidades da Ferrari.

A equipe vermelha adotou uma filosofia de atualizações diferente da rival Red Bull no começo deste campeonato, focando suas novidades para a corrida deste domingo em Montmeló. O time austríaco, por outro lado, foi introduzindo pequenas alterações em seu carro ao longo de todos os GPs.

Binotto disse: “Digamos que nas próximas corridas será a nossa vez de tentar desenvolver o máximo que pudermos introduzindo atualizações Acho que não é surpresa que possamos ter um pacote em Barcelona que será importante para nós."

“Sempre disse que deveríamos esperar cinco corridas para avaliar a competitividade adequada entre os carros. Agora, cinco corridas se passaram e estamos liderando os dois campeonatos, o que é ótimo, então não devemos ficar muito desapontados”, destacou o comandante.

De fato, apesar do dominante triunfo do holandês Max Verstappen no GP de Miami, vencido pelo competidor da Red Bull após outra vitória dele em Ímola, a Ferrari ainda lidera tanto o campeonato de construtores quanto o de pilotos.

As diferenças, porém, foram consideravelmente atenuadas pelo atual campeão e seu time austríaco. Entre as equipes, os italianos somam 157 pontos, contra 151 da RBR. Já Verstappen tem 85 unidades na disputa de pilotos, contra 104 do rival monegasco Charles Leclerc.

