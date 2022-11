F1: Villeneuve dá opinião polêmica sobre Red Bull e teto de gastos

Carregar reprodutor de áudio

Campeão da Fórmula 1 em 1997 pela Williams e hoje comentarista da categoria máxima do automobilismo mundial, o canadense Jacques Villeneuve deu uma opinião polêmica sobre o fato de a Red Bull ter sido punida pela FIA por ter excedido o teto de gastos em 2021.

O time anglo-austríaco extrapolou o limite de custos da temporada passada, no que foi considerado pela Federação Internacional de Automobilismo como uma "infração menor", e, por isso, foi multado em $7 milhões pelo órgão, além de que terá menos tempo de túnel de vento e de CFD em 2023.

Enquanto para alguns o 'gancho' à RBR foi considerado leve, uma vez que a escuderia taurina teria se beneficiado de investimentos extras rumo ao título do campeonato de pilotos com o holandês Max Verstappen, Villeneuve discorda dos rivais da equipe de energéticos, que viram uma 'trapaça'.

Para o canadense, não é o caso. “Isso não vai prejudicar a categoria”, escreveu no formule1.nl. “Quando a McLaren recebeu aquela mega multa de 100 milhões [em 2007], isso também não aconteceu", ponderou, referindo-se ao Spygate, maior escândalo da F1 em termos financeiros.

“A decisão da punição para a Red Bull ainda não deixou claro, para mim, o que é e o que não é permitido, nem qual penalidade você recebe por isso. É difícil dizer se a pena é severa o suficiente, mas pelo menos não é trapaça. Mentir sobre controle de tração é trapaça.”

“Se [a violação] fez alguma diferença no resultado deste ano, eu duvido. A Red Bull é tão forte que eles teriam vencido de qualquer maneira”, argumentou Villeneuve, contrapondo-se à visão de que a RBR se beneficiou da extrapolação ao teto de 2021 também no desenvolvimento do carro de 2022.

