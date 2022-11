Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Alpine, Otmar Szafnauer, diz que outra falha no motor do carro de Fernando Alonso, dessa vez no GP da Cidade do México de Fórmula 1, foi apenas "sorte por sorteio".

O espanhol foi forçado a abandonar a corrida do fim de semana passado na volta 64 com um problema de cilindro enquanto estava em sétimo lugar. Com isso, a Alpine perdeu pontos inestimáveis em sua batalha com a McLaren pelo quarto lugar no campeonato de construtores.

Após a corrida, Alonso refletiu sobre quantos problemas de motor ele teve em 2022 e como eles sempre pareciam acontecer com seu carro.

“Então, novamente, foi um problema no motor”, disse Szafnauer quando perguntado por que havia um padrão. “Não temos as mesmas pessoas preparando um motor para Esteban ou um motor para Fernando, todos se misturam.

“A probabilidade de isso acontecer não é zero. Então pode acontecer. Mas é mais baixo ter sempre de um lado ou do outro. Quando eu estava na Honda, não me lembro de quantas falhas de motor Takuma Sato teve, tipo 13 em um ano, e Jenson [Button] não ter nenhuma. Zero.

“Sempre surgia a pergunta, não conseguíamos encontrar nada que mostrasse que era um lado ou outro. E nesse ponto, as perguntas sempre foram: Takuma dirige de maneira tão diferente de Jenson, que sempre acontece do lado dele?

“Acho que foi apenas a sorte do sorteio. Então eu acho que é a sorte do sorteio [desta vez].”

Pressionado sobre se havia ou não uma razão, ele disse: “Não que possamos encontrar. Então não é algo que possamos dizer: 'é esse conjunto de circunstâncias, está sempre do lado de Fernando'. ”

Szafnauer admitiu que entende que Alonso pode estar chateado: “Olha, pedimos desculpas ao Fernando. Você sempre se sente frustrado quando está gerenciando uma corrida. Quer dizer, não havia nenhum risco.

“Você sabe que os pontos estão páreos, ninguém está pressionando você e isso torna ainda mais frustrante. Então eu entendo.”

A corrida inicialmente foi planejada para a Alpine, com Alonso e seu companheiro de equipe Esteban Ocon crucialmente à frente das McLarens de Lando Norris e Daniel Ricciardo. Alonso também ganhou o lugar de Valtteri Bottas, com Ocon ultrapassando o finlandês mais tarde.

“Uma vez que estávamos à frente deles, tratava-se apenas de gerenciar”, disse Szafnauer. “Fernando, por exemplo, estava dirigindo cerca de um segundo por volta mais lento do que poderia. Apenas gerenciando temperaturas, freios. Sabíamos que seria difícil chegar até o final. E Esteban, por outro lado, fez um trabalho muito bom para ficar à frente das McLarens.

“Inicialmente, partimos para o [pneu] duro. Mas depois vimos que o macio também era possível, assistimos a alguns outros. Não reagimos muito rápido e o tempo de volta de Lewis foi muito bom.

“Então mantivemos nossa estratégia, que teria funcionado bem até o fim. Mas Fernando tinha o problema do cilindro, o que significava que ele tinha que parar. Tentamos fazê-lo voltar mancando para casa, mas ele não conseguiu. Ele teve esse problema por cerca de 13 a 14 voltas antes de o pararmos.”

A boa notícia para Alonso é que ele deve ter elementos de unidade de potência suficientes em seu pool para passar pelas duas últimas corridas sem penalidades: “Este motor nunca mais funcionaria de qualquer maneira. No entanto, a causa raiz ainda não sabemos. Pode ter sido uma vela de ignição, pode ter sido um anel de pistão, pode ter sido uma batida excessiva.”

Szafnauer revelou que Ocon também não teve uma corrida 'limpa'.

“Esteban, na segunda metade da corrida começou a perder pressão da água, então tivemos que levantar e recuar”, explicou ele. “Ainda não sabemos o que é. Mas parecia que era um pequeno vazamento no sistema de água em algum lugar e é por isso que você começa a perder pressão.

“E a melhor maneira é estabilizá-lo. Você pode imaginar, se você estiver fervendo água, a pressão aumentará em qualquer recipiente em que ela estiver, quando você a desça, ela esfria, tem menos pressão e menos vazamento. Então não causou nenhum dano. Mas não sabemos a causa raiz.”

