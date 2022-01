O campeão mundial de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, disse que Lewis Hamilton deve superar sua decepção de perder o título de 2021 para Max Verstappen e “ser agressivo” para recuperá-lo.

Villeneuve venceu seu campeonato de 1997 pela Williams após um final controverso em Jerez, em que Michael Schumacher, da Ferrari, colidiu com ele enquanto lutavam pelo título.

Falando em Daytona, onde ele esteve testando o novo carro da NASCAR, Villeneuve disse que o final disputado da temporada 2021 da F1 em Abu Dhabi foi “bom para o esporte”, pois estabelece uma narrativa para Hamilton retornar e vingar sua derrota.

“É bom para o esporte de qualquer maneira, porque Lewis agora tem que voltar e tentar vencer seu oitavo campeonato e ser agressivo para tentar vencê-lo”, disse Villeneuve.

“Em última análise, ficou muita tinta nos jornais. Foi um pouco controverso, mas sempre é quando tudo se resume à última corrida.”

Jacques Villeneuve, Williams FW19 Photo by: Sutton Images

Após a derrota em Abu Dhabi, que lhe custou um oitavo campeonato, Hamilton ficou em silêncio nas mídias sociais, levando a sugestões de que ele poderia deixar a F1.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que “esperaria muito que Lewis continuasse correndo”, ao mesmo tempo em que admitiu que seu piloto estava “desiludido no momento”.

Quando perguntado se ele acha que Hamilton voltará em 2022, Villeneuve respondeu: “Bem, quem sabe?

“Ninguém esperava que [Nico] Rosberg não voltasse e, de repente, ele acordou uma manhã e disse a todos que na verdade não era apaixonado por corridas. Esse não parece ser o caso de Lewis, mas quem sabe?”

“É realmente um problema saber o que está acontecendo na cabeça das pessoas quando a temporada é muito longa, você acredita que sabe onde vai acabar e não sai como você espera, e você sente que foi levado para longe de você.”

“Acho que a reação é bastante negativa. Mas você só tem que começar de novo.”

Mesmo com final controverso, Villeneuve acredita que o homem certo conquistou o título de 2021.

“Acho que depende se você é fã de Verstappen ou fã de Lewis quando se trata da reação”, disse Villeneuve. “Foi emocionante e vendo como foi toda a temporada, Max mereceu este campeonato. Ele esteve no topo durante todo o ano, corrida após corrida.”

