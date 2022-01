O chefe da Williams na Fórmula 1, Jost Capito, acredita que "decisões corajosas" levaram a equipe a conquistar pontos em 2021 e deve comemorar seus resultados "por mérito". Depois de terminar em último no campeonato de construtores por três anos consecutivos, a escuderia subiu para o oitavo lugar na classificação no último ano, enquanto desfrutava de sua temporada de maior sucesso desde 2017.

O time de Grove encerrou uma seca de pontos que durava desde a Alemanha 2019 ao terminar em sétimo e oitavo na Hungria, capitalizando em uma corrida bagunçada e com acidentes na primeira volta para colocar Nicholas Latifi e George Russell nos pontos. O britânico marcaria mais pontos na Bélgica, Itália e Rússia, e conquistaria o primeiro pódio da Williams desde o Azerbaijão 2017 com o segundo lugar em Spa, marcado pela chuva.

Capito disse que os resultados nas corridas do meio do ano "não eram esperados", mas que os erros nas provas que antecederam isso forneceram motivação adicional a toda a equipe depois de passar os dois anos anteriores à deriva.

"Quando começamos a ter a 11ª posição e vimos que poderíamos correr com alguns carros no meio do pelotão, é claro que isso também dá um impulso", comentou ele ao Motorsport.com. "Você se move mais e melhora se estiver na posição de lutar com outros carros e competir. E isso também é o que encontramos com os pilotos: eles têm uma motivação completamente diferente se estiverem apenas atrás do pelotão ou se puderem disputar."

Nicholas Latifi, Williams FW43B, George Russell, Williams FW43B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Em Barcelona, ​​a luta entre George e Fernando [Alonso] foi fantástica e deu a ele muita confiança de que o carro não é tão ruim e que poderíamos somar pontos. A escuderia então acredita nisso. Claro que nos beneficiamos da primeira curva. Mas você ainda precisa passar por isso e ainda precisa terminar na posição."

Russell chegou perto de marcar pontos em Paul Ricard, Red Bull Ring e Silverstone, mas foi em Hungaroring que a Williams finalmente fez seu avanço.

"Acho que a equipe tomou algumas decisões muito corajosas em Budapeste nas escolhas de pneus, bem como para manter essa posição", disse Capito. "Então, devemos ter a sensação de que foi por mérito, e eu acredito que seja, porque se você está em condições de levar os pontos e não pode, então não fez seu trabalho."

