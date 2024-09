Lando Norris foi o vencedor do GP de Singapura neste domingo, mas por conta de um ponto, a situação do britânico na 'caça' por Max Verstappen e o título mundial de Fórmula 1 ficou um pouco mais complicada. Graças a Daniel Ricciardo.

Norris garantiu 25 pontos ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar e quase faturou o tento da volta mais rápida, mas em uma estratégia da Red Bull isso não foi possível. Em último lugar na prova, Ricciardo foi para os boxes trocar os compostos usados de pneus macios por um jogo de novos da mesma faixa.

Ao fazer isso, o australiano fez a volta mais rápida da corrida e tirou o ponto do britânico, ajudando a Red Bull e o tricampeão mundial. Com essa subtração, Norris agora não depende só dele mesmo para ser campeão mundial.

Mesmo se o piloto da equipe papaia vencer todas as corridas, incluindo as três sprints que faltam, com a volta mais rápida, e Verstappen chegar em segundo em todas elas, ele não se sagra campeão. Isso, porque com essa contagem, Norris não tiraria a vantagem do holandês que é de 52 pontos por apenas um ponto.

