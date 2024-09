Vencido por Lando Norris em Marina Bay, o GP de Singapura de Fórmula 1 só não foi perfeito para o britânico da McLaren pois seu ex-companheiro Daniel Ricciardo tirou do piloto inglês o ponto extra pela volta mais rápida, com o australiano da RB registrando a melhor marca da corrida no 'apagar das luzes'.

Ricciardo vinha em atuação pouco inspirada em Singapura, enquanto Norris liderava com folga e tinha a volta mais rápida da prova antes de a RB fazer um pit derradeiro para que Daniel calçasse pneus macios e assim fizesse o giro mais veloz, tirando a pontuação bonificada do inglês, que briga pelo título.

Com isso, o australiano beneficiou o holandês Max Verstappen, líder do campeonato e segundo colocado em Marina Bay com a Red Bull Racing -- a equipe principal da marca de energéticos na F1, sendo a RB o 'time B' da empresa na categoria.

O fato de a companhia taurina ser dona das duas escuderias, aliás, foi abordado pelo chefe da McLaren, Andrea Stella, após a 'manobra' feita com Ricciardo. "Isso é algo importante. Em termos de espírito esportivo, é preciso olhar para isso de forma responsável", disse ele à mídia incluindo o Motorsport.com.

"Não conheço os fatos, mas vi que a RB de repente buscou a volta mais rápida e conseguiu. Isso é potencialmente algo que precisamos discutir a longo prazo, já que todas as equipes precisam operar de forma autônoma dentro e fora da pista", seguiu Stella.

"Afinal de contas, há um campeonato de construtores e no campeonato de pilotos [não deve haver] cooperação. Isso tem que ser discutido. Eu não esperava por isso. Não pensei que para a RB a maior prioridade fosse marcar a volta mais rápida em Singapura", completou o italiano pós-GP em Marina Bay.

NORRIS FLERTA COM PERIGO, MAS VENCE EM SINGAPURA! Veja DEBATE sobre Marina Bay com GIANLUCA PETECOF

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!