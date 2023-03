Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes está com problemas após mais um início de temporada abaixo do esperado na Fórmula 1. E para o consultor da Red Bull, Helmut Marko, o time alemão está em um beco sem saída devido ao teto de gastos, já que é preciso dinheiro para desenvolver um carro novo, acreditando que a solução para a Mercedes não vem a curto prazo.

A Mercedes pode ter assumido um risco desnecessário ao chegar em 2023 ainda como a única equipe do grid a apostar no conceito de zeropods, que já havia sido experimentado em 2022, mas sem muito sucesso.

Mas a manutenção do conceito não trouxe os resultados esperados, com o problema inclusive sendo agravado, indicando que a equipe pode ter dado um passo atrás após a evolução vista no fim da temporada 2022.

Isso confundiu a Mercedes, que agora parece estar em um beco sem saída. E com o teto orçamentário limitando e muito o que pode ser feito, Marko não vê um futuro positivo para a rival a curto prazo.

"A Mercedes tem vários obstáculos, isso está claro", disse Marko ao canal OE24. "Não fizeram nenhum progresso em relação à temporada passada. Se olharmos para o passado, eles inclusive deram um passo atrás".

"Parece que perderam a trilha em algum momento. Me pergunto o que eles farão agora. O teto de gastos torna muito difícil uma melhora rotineira do carro. Como montar um carro completamente novo?".

Marko considera que, devido à dificuldade para encontrar o caminho correto com um carro novo, a Mercedes terá que tomar uma decisão dura: abandonar o desenvolvimento do W14 agora para focar em 2024 ou fazer de tudo para salvar esse conceito.

