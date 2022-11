Carregar reprodutor de áudio

A última etapa da Fórmula 2 acabou interferindo diretamente na formação do grid da Fórmula 1 para 2023. Logan Sargeant, que havia sido anunciado pela Williams como piloto da equipe ao lado de Alex Albon, confirmou sua vaga neste domingo ao terminar o principal campeonato de acesso à F1 na quarta colocação na tabela, conseguindo assim o número de pontos necessário para a obtenção da superlicença.

Com isso, os 20 pilotos que largarão no GP do Bahrein em março já são conhecidos, tendo recentemente confirmada a volta de Nico Hulkenberg à F1 pela Haas, na semana passada.

Veja como ficou

Equipe Pilotos (ano em que o contrato termina) Mercedes Lewis Hamilton (2023) - George Russell (2023) Red Bull Max Verstappen (2028) - Sergio Pérez (2024) Ferrari Charles Leclerc (2024) - Carlos Sainz (2024) McLaren Lando Norris (2025) - Oscar Piastri (2023) Alpine Esteban Ocon (2024) - Pierre Gasly (2023) AlphaTauri Yuki Tsunoda (2023) - Nyck de Vries (2023) Aston Martin Fernando Alonso e Lance Stroll (prazos desconhecidos) Williams Alexander Albon (2023) - Logan Sargeant (prazo desconhecido) Alfa Romeo Valtteri Bottas (2023), Guanyu Zhou (2023) Haas Kevin Magnussen (2023), Nico Hulkenberg (2023)

