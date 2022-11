F1 - Alpine 'manda indireta' para Piastri: "Gasly é mais rápido"

Carregar reprodutor de áudio

Na próxima temporada da Fórmula 1 a Alpine vai contar com uma dupla 100% francesa, com Esteban Ocon e Pierre Gasly formando o line-up do time de Enstone. E, na visão do chefe da equipe, Otmar Szafnauer, ter perdido Oscar Piastri para a McLaren não foi tão ruim assim.

Há seis meses, pensar nessa dupla de pilotos era quase inconcebível, já que o esquadrão azul tentava encontrar uma solução para manter Fernando Alonso como titular e, ao mesmo tempo, trabalhava para conseguir uma vaga para seu protegido Piastri em outro time.

Insatisfeito com o contrato de apenas um ano oferecido a ele, Alonso decidiu se mudar para Aston Martin com um vínculo plurianual. Do outro lado, nada contente com a vaga na Williams que foi sugerido, o australiano resolveu 'pousar' na McLaren em decorrência da evidente ausência de um contrato efetivo com a Alpine para 2023.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri

As movimentações acabaram deixando o time de Enstone em uma situação complicada, e após avaliar as opções, acabaram optando por Pierre Gasly, que contou com a liberação 'precoce' da Red Bull após um período de negociações.

"Acreditar que Oscar tinha um contrato conosco e a Junta de Reconhecimento de Contratos (CRB) decidir o contrário, esse foi... um processo pelo qual tivemos que passar", disse o chefe da equipe Otmar Szafnauer. “Tivemos que passar pelo CRB para chegar a uma resolução. Estou feliz que nossa dupla de pilotos, com Esteban e Pierre, é melhor do que seria se tivéssemos vencido neste caso."

Então, quando perguntado se Gasly é um piloto melhor do que Piastri, Szafnauer respondeu: "Sim. Mais experiente mesmo jovem. E o tempo dirá, mas acho que ele é mais rápido."

Quanto a saber se será uma dupla melhor que o 'par' Ocon e Alonso, o americano prefere não se arriscar: "É uma boa pergunta!" ele exclama. "Essa é uma boa pergunta. Tivemos uma ótima formação de pilotos este ano. Fernando fez um trabalho fabuloso e continua super rápido. Não sei quando ele decidirá que é hora de partir. É difícil para mim dizer. Estou feliz com nossa formação de pilotos. Mas me faça essa pergunta em um ano e responderei a você."

