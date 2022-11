Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 2022 terminou, mas a Copa do Mundo está apenas começando! E o paddock da principal categoria do automobilismo mundial certamente vai acompanhar a maior competição do futebol, inclusive dando seus palpites para o torneio do Catar.

Durante o GP de Abu Dhabi, os pilotos deram suas opiniões sobre qual seleção deve ganhar a Copa do Mundo (de acordo com suas preferências), e enquanto alguns apostaram em seus próprios países, outros deram respostas surpreendentes.

Qual seleção vai ganhar a Copa do Mundo do Catar? Os pilotos da F1 fazem suas apostas:

Lewis Hamilton: "Vou ter que costurar uma camiseta do Brasil e da Inglaterra, costurar as duas juntas"

Fernando Alonso: "Alguma dúvida? Espanha!"

Esteban Ocon: "Isso é uma pergunta? Dá pra imaginar? França!"

Valtteri Bottas: "Bem, eu vou apoiar a Suíça"

Carlos Sainz : "Espanha"

Lando Norris: "Inglaterra"

Alexander Albon: "Quer saber? Nem me tocava que a Copa ia começar. Devo dizer a Tailândia, por mais que eles não vão jogar o Mundial"

Guanyu Zhou: "Espero que Bélgica ou Portugal"

Daniel Ricciardo: "Alguém do Grupo D vai ganhar (Austrália, Dinamarca, França e Tunísia). Eu vou acabar dizendo 'nada mal companheiro', ou 'enchanté'. Vamos Austrália!"

Sergio Pérez: "Espero que o México, mas se não for o México, gostaria de ver a Argentina ganhando a Copa"

Pierre Gasly: "Tá faltando um pouco de vermelho aqui [aponta para seu uniforme] para estar apoiando a seleção. Mas azul, branco e vermelho. Sem dúvidas França"

Nicholas Latifi: "Minha aposta sobre quem vai ganhar o Mundial... tenho que ir com o Canadá"

Max Verstappen: "Espero que a Holanda ganhe, mas veremos... primeiro temos que ver como eles vão"

Mick schumacher: "Sebastian Vettel! Sim, Sebastian Vettel!"

No vídeo, publicado pela própria Fórmula 1, não aparece a opinião de George Russell, mas é factível acreditar que sua torcida vai para a Inglaterra, nem de Charles Leclerc, que não teria como responder Mônaco. Já Yuki Tsunoda iria com o Japão, enquanto Sebastian Vettel apoia a Alemanha e Kevin Magnussen a Dinamarca.

