A Williams anunciou que usará o piloto reserva da Mercedes, Nyck de Vries, no primeiro treino livre para o GP da Espanha de Fórmula 1, com o atual campeão da Fórmula E ocupando a vaga de Alex Albon na sessão.

O regulamento de 2022 obriga as equipes a reservarem duas sessões de sexta-feira no ano para pilotos novatos. De Vries será o primeiro a ter essa oportunidade, marcando a primeira aparição oficial do holandês em um fim de semana de F1, após fazer o teste de pós-temporada com a Mercedes em Abu Dhabi no fim de 2020.

A Williams disse que de Vries "ajudará na preparação da equipe para a classificação e o GP".

O timing da chegada de De Vries é intrigante, já que todos sabem que a Mercedes busca encontrar uma vaga para seu piloto, e uma fonte confirmou que a marca alemã chegou a conversar com a Williams para 2023.

Na semana passada, surgiram rumores online de que o holandês substituiria Nicholas Latifi ainda nesta temporada, possivelmente iniciado após sua aparição na fábrica da Williams para um teste de assento, mas a equipe descartou isso.

De Vries chega em Barcelona recém saído de uma importante vitória no segundo ePrix de Berlim, disputado no último domingo. O holandês, que venceu a primeira prova da temporada, busca se recuperar após uma sequência de resultados desapontadores, ocupando hoje a sexta colocação no campeonato com 65 pontos, enquanto o líder é seu companheiro de Mercedes, Stoffel Vandoorne, com 111.

"Primeiro, gostaria de agradecer a Williams pela oportunidade de correr no TL1", disse De Vries. "É ótimo para mim conhecer a equipe e guiar o FW44, também por ir à pista em um fim de semana de F1. A preparação para o teste está indo bem até aqui e a equipe tem me dado todo o apoio. Mal posso esperar pela experiência na Espanha".

Dave Robson, chefe de performance da Williams, disse que um piloto diferente pode fornecer insights úteis para a equipe.

"Mal podemos esperar para termos Nyck de Vries no carro para o TL1, já que é sempre bom trabalhar com um novo piloto, tendo uma opinião nova sobre os pontos fortes e fracos do carro. A experiência e o profissionalismo de Nyck serão cruciais na sexta, com ele completando testes-chave de engenharia no TL1 antes de devolver o carro para Alex no TL2".

