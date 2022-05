Carregar reprodutor de áudio

A Alpine já tem Esteban Ocon garantido para os próximos anos, mas ainda não decidiu quem estará ao lado do francês na temporada 2023 da Fórmula 1. E a equipe quer esperar até a época do GP da Grã-Bretanha, marcado para julho, para decidir o futuro dos dois candidatos à vaga: Fernando Alonso e Oscar Piastri.

O contrato do bicampeão com a equipe acaba neste ano, mas parece interessado em seguir após um retorno forte à F1. Ele está especialmente impressionado com sua velocidade neste ano, apesar dos azares, que lhe custaram algumas oportunidades de pontuar.

Já Piastri serve como piloto reserva da Alpine após uma grande carreira nas categorias de base, com os títulos da F2 e da F3. Com a visão clara de que o australiano deve correr no próximo ano para não perder momento, a Alpine precisa tomar uma decisão sobre o melhor caminho a ser tomado para o futuro.

Caso opte por ficar com Alonso, uma opção que foi ventilada pelo CEO Laurent Rossi é emprestar Piastri para outra equipe, com a Williams surgindo como favorita. Questionado pelo Motorsport.com sobre a decisão, o chefe Otmar Szafnauer reconheceu que isso é mais provável de acontecer em julho.

"Não falamos direito sobre isso ainda porque é muito cedo. Mas lá para Silverstone estaremos falando sobre isso".

Em meio a especulações recentes de que a Williams poderia inclusive trocar de piloto durante a temporada, com Nicholas Latifi sofrendo para igualar o ritmo de Alex Albon, já surgiram especulações de que o australiano poderia ir para lá ainda neste ano. Mas Piastri não é o único nessa lista, com o nome de Nyck de Vries também circulando entre os rumores.

Mas Szafnauer deixou claro que não foram realizadas discussões sobre isso, por mais que tenha deixado a porta aberta para encontrar oportunidades para que Piastri adquira quilometragem.

"Não considerei isso profundamente ainda. Não sei o que está acontecendo na Williams, mas ouvi os rumores. No passado, quando a McLaren nos abordou sobre usar Piastri como reserva, dissemos sim".

"O motivo para isso é que, quanto mais tempo de pista ele tiver, melhor. Então temos isso estrategicamente na mente. Mas quanto ao que está acontecendo na Williams, não sei".

