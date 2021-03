A Williams anunciou em janeiro que Jenson Button, que estreou na Fórmula 1 com a equipe em 2000, será o novo conselheiro sênior da equipe, ajudando no desenvolvimento dos pilotos do time e da Academia. E a Williams está confiante que o campeão de 2009 pode ser um ótimo "parceiro de treino" para ajudar no desenvolvimento da equipe.

O anúncio marca o retorno oficial de Button à F1 após sua última participação no GP de Mônaco de 2017. Apesar de ainda não ter conseguido viajar para o Reino Unido e trabalhar diretamente com a equipe, Simon Roberts, chefe da Williams, explicou como será a contribuição significativa do piloto assim que a temporada começar.

"Por causa da Covid, Jenson não conseguiu vir até aqui, mas obviamente estamos falando com ele. Ele nos apoiou de vários modos, de um ponto de vista dos negócios da F1 e ajudando a diretoria".

"Mas assim que começarmos a temporada e ele tiver mais tempo livre, estará aqui ajudando. Um de seus ex-engenheiros estará conosco, então será um bom relacionamento. Mal podemos esperar para vê-lo na garagem fazendo o que sabe fazer melhor: tendo várias ideias e compartilhando sua experiência".

"Tenho certeza que os pilotos ouvirão boas coisas dele e algumas histórias de guerra pelo caminho também".

A contratação de Button foi a movimentação mais recente dos novos donos da Williams, o grupo de investimentos norte-americano Dorilton Capital, desde a aquisição em agosto. Além de oficializar Roberts como novo chefe de equipe, a Williams também trouxe Jost Capito, ex-chefe de automobilismo da Volkswagen, como novo CEO.

Capito ecoou os comentários de Roberts, acreditando que Button dará uma injeção de ânimo à Williams neste ano.

"Simon e eu trabalhamos com Jenson no passado, desenvolvemos um bom relacionamento e hoje somos amigos. É ótimo tê-lo conosco. Todos apoiamos essa contratação. Já tive algumas reuniões virtuais com ele e é ótimo ter alguém de seu calibre para compartilhar seu conhecimento".

"Ele é muito profissional, um campeão mundial que correu em diferentes categorias e com um grande conhecimento do esporte. Será ótimo ter um parceiro como ele".

