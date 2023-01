Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, acredita que ele e Lewis Hamilton levarão apenas "algumas horas" e um pouco de "briga" para definir um novo contrato para a Fórmula 1.

Hamilton revelou no final do ano passado que planejava assinar uma extensão de contrato com a Mercedes durante o inverno, com seu acordo atual chegando ao fim em 2023.

Falando à mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com, no GP dos Estados Unidos, Hamilton disse: “Vamos fazer outro acordo.

“Vamos nos sentar e discutir isso nos próximos meses, eu diria.”

Mas, apesar de ambas as partes estarem ansiosas para resolver as coisas para evitar que as negociações contratuais o distraiam da próxima temporada, nada foi acertado ainda.

Isso ocorre principalmente porque Hamilton e Wolff seguiram caminhos separados para as férias e não estão na companhia um do outro desde então.

No entanto, antes do lançamento do carro em fevereiro e do início dos testes de pré-temporada, Wolff antecipou que a oportunidade surgiria.

“Temos um ano inteiro pela frente”, disse Wolff. “Estamos muito alinhados.

“Nos últimos 10 anos, nosso relacionamento cresceu e é apenas uma questão de ele estar fisicamente de volta à Europa, juntar nossas cabeças, brigar um pouco e depois sair da sala com fumaça branca depois de algumas horas.”

Embora o contrato de Hamilton provavelmente seja de dois anos, para dar o máximo de flexibilidade para ele e para a equipe, o britânico deixa claro que ainda não vê um ponto quando pensa que sua carreira deve terminar.

“Não estou colocando um limite nisso, para ser honesto”, disse ele no México no ano passado.

“Estou planejando fazer um contrato de vários anos com minha equipe. Eu realmente não sei o que os próximos cinco anos nos reservam, acho que ainda estamos tentando trabalhar nisso.

“Muitas coisas boas estão sendo implementadas, como eu acabei de lançar uma produtora [de filmes] esta semana. Mas me sinto ótimo, tanto na mente quanto no corpo.

“Acho que há mais coisas para alcançarmos juntos. Eu só não sei [quanto tempo].”

