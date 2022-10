Carregar reprodutor de áudio

Chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff acredita que a penalidade que a Red Bull recebeu por violar o limite de custos é "muito pequena".

Foi anunciado hoje que a Red Bull assinou um acordo por violar o teto de gastos em 2021. Como resultado, a equipe terá que suspender 10% de seus testes aerodinâmicos por 12 meses e foi multada em US$ 7 milhões.

“Acho que qualquer penalidade, para nós, é muito pouco”, disse Wolff ao Motorsport.com. "Para eles, será demais."

Em relação às penalidades da Red Bull, Wolff acrescentou: “Acho que qualquer redução no tempo do túnel de vento será prejudicial.

"Acho que em termos absolutos, US$ 7 milhões é muito dinheiro. Mas talvez no esquema maior das coisas para a Red Bull, considerando o investimento que eles fazem no lado da unidade de potência e na equipe, não é."

Wolff concordou que o resultado de hoje servirá como um impedimento adequado para outras equipes e ajudará a garantir que o limite de custos seja respeitado no futuro.

"Acho que a soma das penalidades é um impedimento, a penalidade esportiva e, em menor grau, a multa financeira.

"Mas o dano à reputação que está acontecendo é provavelmente o maior, e nenhuma equipe vai querer chegar perto disso, porque obviamente estamos vivendo em um mundo transparente e compatível.

"Nossos acionistas ou nossos parceiros exigem conformidade e, a esse respeito, isso simplesmente não existe mais."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Questionado sobre a explicação de Christian Horner sobre porque a Red Bull estava acima do limite, Wolff disse: "Nove equipes cumpriram os regulamentos e ficaram abaixo do limite. Este é um esporte de ganhos marginais, e todo o resto é apenas uma conversa atenuante”.

Wolff elogiou a FIA por supervisionar o processo de limite de custos e garantir que a Red Bull recebesse uma penalidade dura, sugerindo que o resultado mostrava que "nada foi varrido para debaixo do tapete".

"O que considero positivo é a forte governança", acrescentou. "Nada foi varrido para debaixo do tapete. A FIA manteve o processo. E acho que, embora a administração esteja em vigor há apenas 10 meses, é muito encorajador ver as coisas executadas.

"Esse é o aspecto realmente positivo do processo. Mohammed [Ben Sulayem], com um grupo forte de indivíduos, Federico [Lodi, chefe de regulamentos financeiros], Shaila Ann [secretário-geral interino do esporte] e Nikolas Tombazis, garantiram que a avaliação e o policiamento do teto de custos fossem robustos, e isso é o que considero positivo de todo o processo.

"O que precisamos resolver são as pequenas e grandes violações. Acho que uma violação é uma violação. E é assim que deve ser tratada."

