George Russell diz que é “realmente emocionante” que Lewis Hamilton planeje assinar um novo contrato com a Mercedes para além de 2023 e que isso permita com que eles continuem sendo companheiros de equipe na Fórmula 1.

Hamilton revelou em entrevista à mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com, no fim de semana do GP dos Estados Unidos, que pretende assinar um novo contrato com a Mercedes. Seu vínculo atual termina no final da próxima temporada.

Russell começou a trabalhar totalmente ao lado de Hamilton este ano depois de passar as últimas três temporadas com a Williams, dando a ele a chance de aprender com o heptacampeão mundial. O britânico mais novo tem um contrato de vários anos com a Mercedes e disse que era “realmente emocionante” pensar que Hamilton continuaria “por vários anos” e se apresentaria em alto nível.

“Acho que ele provou que definitivamente não tirou o pé do acelerador”, disse Russell. “Ele está definitivamente [nas] últimas corridas, provavelmente melhor do que nunca. Isso é realmente emocionante para mim, ter a oportunidade de ser seu companheiro de equipe, ir diretamente cara a cara com ele e seguir nessa jornada em que estamos juntos."

“Realmente parece uma jornada em que nós dois estamos, junto com o resto da equipe, tentando trazer a Mercedes de volta às vitórias. Temos um relacionamento muito bom, um relacionamento transparente. Seria ótimo sermos companheiros de equipe por vários anos”.

Hamilton e Russell se viram trabalhando para tentar mudar a sorte da Mercedes este ano, depois que a equipe lutou para se familiarizar com os novos regulamentos técnicos para 2022. George marcou a única pole da temporada da Mercedes até agora no GP da Hungria em julho e está 20 pontos à frente de Hamilton na classificação com três corridas restantes.

Se nem Russell nem Hamilton chegarem ao primeiro degrau do pódio antes do final da temporada, isso marcaria a primeira campanha sem vitórias da Mercedes desde 2011. George sentiu que havia “uma vitória em todos nós se a oportunidade certa surgir”, mas disse que as estrelas teriam que se alinhar perfeitamente para que a Mercedes tivesse uma chance.

“É emocionante para nós como equipe que tivemos algumas oportunidades este ano para lutar”, disse ele. “Mas acho que temos que ter nosso melhor dia e executar tudo perfeitamente e nossos rivais precisam ter percalços e erros para nos dar meia chance.

“Sabemos onde estamos em termos de desempenho geral. Acho que estamos indo lá nessas últimas três corridas para fazer o melhor trabalho possível e ver o que vem disso.”

VÍDEO: Dê uma volta virtual no circuito do Autódromo Hermanos Rodríguez, no México

