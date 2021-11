Apesar da recuperação da Mercedes e o forte ritmo que demonstra no final da temporada da Fórmula 1, o chefe da equipe Toto Wolff disse que ainda estar na briga pelo título é algo "inesperado". A escuderia lidera o mundial de construtores e Lewis Hamilton está a oito pontos de Max Verstappen no campeonato de pilotos, com duas corridas para o encerramento.

O mandatário de Brackley ainda reiterou que o 'que vier é lucro' no momento e que não seria tão impactante perder a disputa para a Red Bull. Desde o meio do ano, o time alemão está focado em 2022, quando o regulamento mudará e os carros terão um conceito totalmente diferente dos atuais.

"Temos ritmo com o carro e fomos muito rápidos no fim de semana passado, essas são as notícias boas e temos que nos apegar a elas agora", disse Wolff ao jornal austríaco Österreich. "Quase ninguém esperava, há algumas corridas, que poderíamos manter a disputa em aberto por tanto tempo."

"Tudo que acontecer agora será um bônus. E tentamos aproveitar cada minuto", acrescentou.

Questionado se a pressão poderia afetar Hamilton, por ele estar enfrentando um momento que não estava acostumado na era híbrida da F1, com disputa até o fim, Wolff negou: "[Está] muito tranquilo".

"Estamos na parte de trás e bem atrás. Se ainda assim ganharmos, será incrível. E se perdemos, os outros merecem a vitória. Então, vamos focar no próximo ano", concluiu.

