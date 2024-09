F1 - Wolff: "Não me arrependo de nada em relação a Hamilton"

No início da temporada, inesperadamente, Lewis Hamilton anunciou que estaria deixando a Mercedes após parceria de 12 anos. O acordo fechado com a Ferrari é para 2025 e seguintes para continuar competindo na Fórmula 1.

Entretanto, muito foi especulado de que problemas nos bastidores e na garagem da Mercedes teriam motivado a decisão do britânico em deixar os alemães. Agora, Toto Wolff, chefe da equipe, foi questionado sobre possíveis arrependimentos que teriam levado Hamilton a assinar em Maranello.

"Não", disse à BBC. "Sempre fomos muito transparentes com Lewis, portanto não há nenhum sentimento ruim entre nós e não me arrependo disso".

Wolff defendeu que Lewis precisava de uma 'mudança de ares', uma vez que a parceria com a Mercedes foi muito longa. Em sua fala, o austríaco defende que o piloto precisava "mudar e se reinventar".

É importante lembrar que a Mercedes e Toto nunca esconderam o favoritismo com Andrea Kimi Antonelli, que foi contratado para substituir o heptacampeão mundial. O jovem italiano é o pupilo dos alemães e pode ter sido uma das causas do rompimento.

"Ser piloto da Ferrari é uma posição de muito prestígio e talvez nós, como equipe, precisemos ir em uma direção diferente".

Lewis Hamilton, Equipe de F1 da Mercedes-AMG Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

A mudança do britânico para a Ferrari permitirá que ele continue correndo na categoria até os 40 anos de idade, enquanto tenta bater o recorde do oitavo Campeonato Mundial de F1.

Hamilton esteve perto de conquistar seu oitavo título em 2021, quando as decisões do então diretor de corrida Michael Masi mudaram o curso da corrida. Após a bandeira quadriculada, o campeão de 2021 foi coroado pelo piloto da Red Bull Max Verstappen.

Embora Wolff estivesse irritado com Masi por suas ações, ele insistiu que a corrida não afetou o status de "melhor dos melhores" de Hamilton.

"Hamilton é o melhor piloto de F1 de todos os tempos. Ele quebrou todos os recordes. Ele é igual a Michael Schumacher, outro grande piloto."

"Se eu acho que o que aconteceu em 2021 foi justo? Não, não acho."

"Mas não podemos voltar no tempo e, no fim das contas, há coisas piores do que perder uma corrida ou um campeonato. Há mais drama no mundo exterior".

ASTON MARTIN ANUNCIA NEWEY e dá CARTADA FINAL rumo à GLÓRIA (e VERSTAPPEN?) | Salário é ASTRONÔMICO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!