Helmut Marko tem papel importante na Red Bull, entretanto ao alcançar os 81 anos, já pensa sobre quando deverá deixar suas funções na equipe de Fórmula 1. O momento ainda não chegou, mas o conselheiro já estuda quem pode ser o seu substituto para garantir a qualidade na garagem dos taurinos.

Marko faz parte da lista de nomes que está na categoria há mais tempo. Ele continua tendo papel fundamental na equipe há quase duas décadas e foi a chave importante para a fundação da Red Bull, trabalhando em parceria com Dietrich Mateschitz para criar o império.

Atualmente, Helmut ainda tem seu espaço na equipe e é conhecido por ser muito próximo do tricampeão mundial Max Verstappen. O austríaco acompanha todas as ações de pista ao vivo e planeja manter o ritmo até 2026, pelo menos.

"Não estou ficando mais jovem", disse ele ao podcast Inside Line F1. "Meu contrato vai até 2026, mas enquanto eu for física e mentalmente capaz de fazer meu trabalho, continuarei".

"Estou gostando, mas naturalmente vou me afastar cada vez mais e espero encontrar alguém bom para me substituir".

Uma das principais funções de Marko é estimular os jovens talentos que chegam à categoria. O consultor austríaco é conhecido por ser implacável com relação a quem sobe ou não na hierarquia da Red Bull. Mas, sem dúvida, um de seus jovens talentos mais bem-sucedidos é o atual campeão e Marko se lembra do risco que correu ao dar a ele uma vaga na F1 em uma idade tão jovem.

"Verstappen tinha 15 anos quando o contratamos. Ele tinha 16 anos quando fez sua estreia em Suzuka".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko

"Suzuka é um dos circuitos mais difíceis, é da velha guarda e recebemos muitas críticas, você sabe, eles disseram: 'É perigoso, ele é muito jovem...' e assim por diante, e agora, infelizmente, eles mudaram as regras".

Após a estreia de Max aos 16 anos, a FIA tomou a decisão de mudar as regras e impor que apenas pilotos que já tenham completado 18 anos podem ser transferidos para a categoria mãe.

"Sentei-me com Max por uma ou duas horas e vi um homem muito maduro em um corpo muito jovem, mas ele tinha uma visão muito clara do que queria e de como queria alcançá-lo", segue Marko sobre o momento de negociações com Verstappen.

"Portanto, não foi um risco para mim colocá-lo em um carro de F1. Sim, ele teve alguns acidentes, mas quase todo mundo tem alguns acidentes quando começa".

