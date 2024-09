Em 2025, a Mercedes será uma das equipes que dará boas-vindas a um jovem piloto: Andrea Kimi Antonelli. A grande promessa dos alemães chega à Fórmula 1 para substituir Lewis Hamilton, que fará sua transferência para a Ferrari.

O piloto de apenas 18 anos será companheiro de equipe de George Russell e passou por um extenso programa de desenvolvimento e preparação ao longo desta temporada. Kimi teve acesso aos carros de F1 da Mercedes, além de competir na Fórmula 2 com a Prema.

Em Monza, ele assumiu o volante do W15 de Russell na primeira sessão de treinos livres. No entanto, a experiência não durou muito, pois ele bateu nas barreiras cerca de dez minutos depois de entrar na pista.

Entretanto, há pilotos que estão animados com a chegada do novato ao paddock, como é o caso de Lando Norris. O britânico acredita que Antonelli terá uma ótima oportunidade de aprender muito ao ser parceiro de Russell.

Apesar da pressão sobre os ombros de ambos, Norris ainda avalia que o compatriota é "um dos melhores pilotos do grid" e poderá auxiliar Kimi a lidar com a chegada à categoria mais alta do automobilismo.

"Tenho certeza de que será uma curva de aprendizado acentuada para ele e haverá muita pressão sobre ele", defendeu o piloto da McLaren.

O pole man Lando Norris, da equipe McLaren F1 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Mas seu companheiro de equipe, George Russell, é um dos melhores pilotos da F1. Tenho certeza de que ele aprenderá com ele, lidará com todo o processo e ganhará velocidade muito rapidamente".

Norris ainda avaliou as habilidades de Kimi e defendeu que o italiano tem muito potencial para estar na F1 e competir entre os melhores da categoria.

"Ele é bom o suficiente para estar na F1 e, obviamente, Toto Wolff vê muito nele. Ele se provou muito bem nas categorias inferiores. Ir direto da F4 para a F2 é um grande salto".

Importante lembrar que Kimi venceu a FRECA e pulou a Fórmula 3, indo direto para a F2, onde compete ao lado de Oliver Bearman, também confirmado para fazer sua transferência oficial para a F1 em 2025 pela Haas.

