Fernando Alonso mal pode esperar para começar a trabalhar com Adrian Newey na Aston Martin depois de “muitos anos lutando um contra o outro”.

A contratação de Newey foi anunciada com grande alarde pela equipe de Silverstone e, evidentemente, uma das pessoas que mais esperavam pela notícia era Fernando Alonso, piloto que durante sua carreira tentou vencer, sem sucesso, aos carros do gênio britânico.

A admiração por ambas as partes é mútua e nenhum deles em nenhum momento escondeu que tinham o desejo de trabalhar juntos, algo que se tornará realidade a partir do próximo mês de março de 2025, quando Newey completa sua licença com a Red Bull, com foco principal para 2026.

Durante a apresentação, Alonso falou sobre a contratação do mago da F1 e ficou verdadeiramente satisfeito por ter conseguido cruzar com ele depois de tantas “lutas”.

“Há muitos anos que lutamos entre nós, diria que tem sido mais uma inspiração, porque graças ao Adrian e aos seus carros todos nós melhoramos, os pilotos, os engenheiros, todas as equipas devem elevar o sarrafo para serem capaz de competir com ele."

Para o asturiano, a chegada de Newey à Aston apenas reflete mais uma vez o enorme compromisso de Lawrence Stroll com a equipe de F1, que não irá parar até se tornar campeã mundial.

“E hoje é um dia incrível para a equipe. A visão de Lawrence está tomando forma com esta fábrica, com Adrian, com a Aramco, com a Honda, com o novo túnel de vento, sem dúvida é a equipe do futuro, eu diria.”

Alonso está entusiasmado com a oportunidade de compartilhar uma equipe com Newey e mal pode esperar para começar a trabalhar com ele para continuar aprendendo.

“Para mim, profissionalmente, será uma oportunidade incrível trabalhar com Adrian e continuar vestindo esse verde do qual tenho muito orgulho, do lado pessoal é uma oportunidade incrível poder trabalhar com essas pessoas, com quem você pode aprender muito."

“Eu estava conversando com Lance Stroll há algumas semanas, que oportunidade incrível temos de testemunhar e poder trabalhar com Lawrence e todas as pessoas da Aston Martin, onde estamos aprendendo muitas coisas dentro e fora da pista, e é parte do nosso crescimento também é pessoal”, afirmou.

