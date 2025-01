F1 - Wolff: Nunca houve plano de contratar Verstappen para 2025

Toto Wolff já deixou claro que tem interesse em recrutar Max Verstappen para a Mercedes em um futuro próximo. Inclusive, o chefe da equipe de Fórmula 1 tentou se aproveitar do momento de fraqueza da Red Bull em 2024, mas não obteve sucesso.

Verstappen também já frisou que não tem planos de deixar os taurinos tão cedo - seu contrato tem validade até 2028. Inclusive, Wolff reitera que o pensamento do tetracampeão sempre foi "certo para ele".

Todos os rumores de conversas entre Wolff e Verstappen tomaram forma após Lewis Hamilton anunciar sua transferência para a Ferrari em 2025. A Mercedes se viu em uma situação onde precisava encontrar um substituto que fosse rápido e conseguisse auxiliar o time a voltar à sua forma competitiva.

Como as negociações com o holandês não resultaram em nenhum sucesso, a Mercedes optou por se voltar à academia e contratou Andrea Kimi Antonelli, que será um dos novatos do grid de 2025.

O jovem de apenas 18 anos recebeu um contrato de apenas uma temporada e o acordo de George Russell também precisa ser renovado ao fim de 2025. Com este cenário em mãos, é esperado que a Mercedes volte a mostrar interesse em contratar Verstappen antes das mudanças nas regras de 2026.

Porém, Wolff deixa claro que nenhuma mudança deve acontecer ainda em 2025 e expressa que contratar Verstappen para a atual temporada "nunca foi o plano".

"Sempre conversamos e mantivemos a linha de comunicação aberta", disse à Auto Motor und Sport.

"Em algum momento, Verstappen disse que queria ficar onde estava porque era o certo para ele. E eu disse que continuaríamos com Kimi porque parecia certo para nós. Agora veremos aonde isso nos levará".

Toto Wolff, diretor de equipe e CEO da equipe Mercedes-AMG F1 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, confirmou no GP da Holanda do ano passado que o contrato de Verstappen continha um "elemento de desempenho" que poderia permitir que ele deixasse a equipe antes de 2028.

O ex-proprietário de equipe de F1 Eddie Jordan, que previu que Hamilton se mudaria da McLaren para a Mercedes no final de 2012, revelou em 2024 que a Mercedes havia criado um fundo para cobrir os custos salariais de Verstappen.

Falando no podcast Formula For Success, Jordan afirmou que Wolff teve uma reunião em Monte Carlo com o CEO da Mercedes, Ola Kallenius, e Sir Jim Ratcliffe, presidente da INEOS, que possui um terço da equipe, para discutir um plano de transferência de Verstappen.

Declarando que Verstappen estava ciente da reunião em Monte Carlo, Jordan afirmou que isso refletia a determinação da Mercedes de transferir o campeão mundial em um futuro próximo.

Hamilton X Leclerc, Bortoleto X Hulk, Piastri X Norris e cia: quem vence DUELOS INTERNOS da F1 2025?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!