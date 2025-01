A dupla da Ferrari de 2000 - Rubens Barrichello e Michael Schumacher - foi rodeada de especulações e rumores sobre possíveis tensões nos bastidores e polêmicas por ordens da equipe de Fórmula 1. Porém, para o brasileiro, essas não eram as maiores pressões que ele enfrentava.

Em entrevista ao podcast Beyond the Grid, o piloto lembrou a primeira vez que seu rádio foi acionado para a transmissão da primeira ordem vinda do pitwall. Barrichello diz que tudo aconteceu ainda em sua primeira corrida pela Scuderia no GP da Austrália de 2000.

"Eu estava em segundo, mas estava chegando perto de Michael naquela corrida, então foi a primeira vez que ouvi algo no rádio que eu tinha que diminuir a velocidade, ou algo assim".

No entanto, apesar de essa ser uma pressão adicional, o brasileiro defende que isso não era nem de perto a 'dor de cabeça' que ele teve que enfrentar ao longo de sua carreira júnior.

"Veja bem, eu estava preparado para isso, porque pressão para mim era realmente quando eu não sabia quando encontraria meu pai depois do trabalho, se ele voltaria para mim e diria: 'Filho, não temos dinheiro para ir a esta corrida de kart' – 'pressão' era isso, então aqueles momentos difíceis que passei me preparam para o momento em que eu teria pessoas assistindo".

Apesar de admitir que nem todos os momentos foram felizes, Barrichello reflete que não mudaria praticamente nada das decisões que tomou ao longo de sua carreira.

"Eu teria feito algo diferente em toda a minha carreira? Teríamos feito algumas mudanças ao longo do caminho, mas sou grato por tudo o que aconteceu, mesmo em momentos como na Ferrari, que foram difíceis".

