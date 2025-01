Campeão alemão de futebol com o Borussia Dortmund na era de dominação do Bayern de Munique e vencedor de Liga dos Campeões / Premier League com o Liverpool, tirando a equipe inglesa da 'seca', o técnico Jürgen Klopp foi contratado pelo Grupo Red Bull como novo diretor global de futebol da marca, e o treinador germânico quer conhecer Max Verstappen, tetracampeão mundial de Fórmula 1, para se inspirar na mentalidade vencedora do piloto holandês.

A manifestação de Klopp vem após o técnico alemão ser elogiado pelo consultor de automobilismo da Red Bull Racing, Helmut Marko, pela liderança e experiência que Jürgen traz ao futebol da marca. "Foi uma contratação fantástica", disse o cartola austríaco da F1 sobre a chegada do treinador germânico.

Klopp, por sua vez, afirmou que seria “muito interessante” entender como Verstappen encara o esporte. "Haveria tantas coisas sobre o que falar. Não apenas sobre o quanto ele é focado, mas sobre todo tipo de coisas. É realmente impressionante”, explicou o técnico alemão na sua apresentação, em Salzburgo.

“Adoraria passar um tempo com ele para entender como ele consegue fazer o que faz, estando sempre a 300 km/h dentro do carro, e ainda assim estar no auge de sua mentalidade. É muito interessante”, completou Klopp.

CEO de Esportes do Grupo Red Bull fala de possibilidades

Oliver Mintzlaff, CEO de Esportes do Grupo Red Bull, abordou a possibilidade de Klopp conhecer a sede da Red Bull Racing em Milton Keynes, na Inglaterra. "Se Jürgen quiser visitar uma corrida, seria ainda mais interessante ir ao nosso campus", iniciou o dirigente taurino.

"Lá, poderá ver como mais de mil pessoas trabalham para fabricar o melhor carro de F1 do mundo e também poderá aprender como tudo se resume aos detalhes. Essas coisas também devem um dia fazer parte do trabalho de Jürgen", completou Mintzlaff.

