Lewis Hamilton e a Mercedes tiveram uma “primeira conversa” sobre um novo contrato para a Fórmula 1, mas permanecem tranquilos sobre o cronograma para finalizar o acordo, de acordo com Toto Wolff.

Hamilton, sete vezes campeão mundial de F1, está entrando no último ano de seu atual contrato com a Mercedes em 2023, tendo assinado um acordo de dois anos durante a temporada de 2021.

Chefe da Mercedes, Wolff disse no mês passado que tanto a equipe quanto Hamilton permaneceram alinhados em seus objetivos e que ele antecipou que levaria “algumas horas” para obter um novo acordo.

Perguntado pelo Motorsport.com nesta quarta-feira após o lançamento do carro para 2023 sobre uma atualização sobre as negociações contratuais, Wolff disse que, embora tenha havido uma conversa inicial, não havia pressa para finalizar algo.

“Fizemos alguns desses contratos no passado e eles mudam pouco, então geralmente não é complexo além dos termos óbvios”, disse Wolff.

“Tivemos uma primeira conversa. Mas não quero me comprometer com nenhum cronograma, porque não é importante para ele nem para nós nessa fase.

“Temos um ano inteiro e vamos encontrar o momento certo.”

Hamilton e Mercedes já haviam deixado as negociações contratuais no período de férias em 2020-2021, antes de concordar com um contrato de um ano para cobrir a temporada de 2021.

O britânico, que está entrando em sua 11ª temporada com a Mercedes em 2023, sempre foi aberto sobre seu desejo de continuar seu relacionamento de longa data com a equipe. Ele ganhou seis de seus sete títulos mundiais com a Mercedes e também está trabalhando em novas campanhas para ajudar a melhorar a diversidade tanto na equipe quanto no automobilismo em geral.

Wolff negou que as conversas com Hamilton estivessem “se arrastando”, dizendo: “Sempre encontramos boas soluções que refletem seu valor para a equipe e para o esporte e, por outro lado, acho que a Mercedes é o lugar que ele quer estar. Essas coisas nunca foram um ponto controverso.

“Dentro de nós, não foi problema resolver as coisas durante o inverno antes de realmente correr, porque sempre estava claro que eles fariam isso.

Aos 38 anos, Hamilton é o segundo piloto mais velho do grid da F1, atrás apenas de Fernando Alonso. Mas Wolff não se preocupou com a idade, dizendo que ela “não desempenha nenhum papel” nas negociações contratuais.

“Se você observar como os melhores atletas do mundo ultrapassaram os limites, estou pensando em Tom Brady, que tem 44, 45 anos e está em campo lançando uma bola e sendo derrubado”, disse Wolff.

“Portanto, a idade não desempenha nenhum papel.”

Wolff também não sentiu nenhuma pressão sobre a Mercedes para provar que é capaz de lutar por vitórias e campeonatos novamente com regularidade, depois de uma campanha difícil em 2022 que viu Hamilton passar pela primeira temporada sem vitórias de sua carreira na F1.

"Ele sabe o que tem com a equipe", disse Wolff.

“Ganhamos oito títulos de construtores consecutivos, não estou dizendo nada que você não saiba, e erramos no ano passado. Portanto, o recurso, a capacidade está lá e só precisamos continuar a nos desenvolver como fizemos na temporada passada.

“Não acho que Lewis tenha qualquer dúvida de que o time pode ter bom desempenho.”

