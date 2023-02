Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes disse que seu novo carro de Fórmula 1, o W14, manteve o 'DNA central' de seu antecessor porque a equipe sentiu que havia pouco a ganhar começando um novo conceito do zero.

A equipe da montadora de origem alemã revelou seu carro para a temporada de 2023 em Silverstone na manhã desta quarta-feira.

Embora grande parte do foco estivesse no novo esquema de cores preto, com a equipe voltando para a fibra de carbono bruta para economizar peso, há alguns outros grandes passos no carro.

O W14 apresenta suspensão dianteira e traseira revisadas, bem como mudanças notáveis no formato da carenagem em uma tentativa de gerenciar melhor o fluxo de ar e ajudar a reduzir o arrasto.

No entanto, a versão de lançamento mostrou que a equipe não abandonou o conceito de 'zero-pod' do W13 do ano passado - e, na verdade, ficou mais agressiva com o formato de seus sidepods.

O diretor técnico Mike Elliott explicou que o foco da equipe durante o inverno foi melhorar as áreas-chave, em vez de começar de novo com uma direção totalmente nova.

“Tudo vai estar nos detalhes, e muitas das partes que você não pode ver”, disse ele. “Particularmente sob o piso, haverá muito desenvolvimento.

“Acho que algumas das partes principais para nós, mudamos completamente as suspensões dianteira e traseira, tentando ajudar com o peso do carro, mas também tentando ajudar na dirigibilidade.

“Você verá que há mudanças bastante significativas na carenagem, mas o DNA principal ainda é o mesmo.

“Nós olhamos para cada área e dissemos: 'Bem, como podemos melhorar o que fizemos? Não tenho esses problemas este ano. Então está tudo nos detalhes.”

Elliott disse que enquanto a equipe investigava o que havia de errado com o W13, sentiu que na verdade havia alguns elementos muito fortes no carro.

E embora avaliasse abandonar a direção do design, concluiu que refinar o que tinha o colocaria em uma posição muito melhor.

“Se você olhar para os períodos em que tivemos grande sucesso, é fácil pegar o carro que você tem e pensar: 'bem, vamos apenas desenvolver isso'.

“Acho que, em alguns momentos do ano passado, estávamos nos questionando e dizendo: cometemos um grande erro? Precisamos mudar o que estamos fazendo fundamentalmente?

“Mas acho que sabemos que se entrarmos e meio que rasgar tudo e começar de novo, você sabe que vai começar mais para trás. Portanto, trata-se de tomar as decisões corretas.

“Embora tenhamos tido problemas com o carro no ano passado, acho que também havia muita coisa boa no carro. Há também muitas coisas que funcionaram para nós.

“Acho que os pilotos falaram sobre confiabilidade e isso foi bom. Então eu acho que você tem que ter cuidado e não apenas jogar tudo fora e começar de novo.”

