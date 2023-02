Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes lançou seu novo W14, em Silverstone, nesta quarta-feira. O carro que será utilizado na temporada 2023 da Fórmula 1 tem uma versão mais agressiva do conceito 'zero-pod' no qual a equipe apostou no ano passado.

Mas com a Mercedes agora sozinha em seu design lateral, já que a maioria dos rivais copiou a ideia da Red Bull, foi descoberto que ela também está preparando uma solução diferente. Falando no lançamento do novo carro, Toto Wolff disse que, embora a equipe não acredite que os sidepods sejam críticos para o desempenho do carro, as revisões estão em andamento.

“Ao longo da última temporada, analisamos de um lado para o outro, se estava certo ou não”, disse ele. “Obviamente, você pode ver que os sidepods são muito diferentes de qualquer outro carro. Mas acreditamos que esta não é uma parte relativa ao desempenho. Obviamente, não existe vaca sagrada aqui, e estamos olhando para tudo.

“Nos sidepods, esta é a primeira interação, quando passarmos pelas primeiras corridas, isso vai mudar um pouco.”

As mudanças planejadas para os sidepods sugerem que o conceito da Mercedes não oferece os ganhos que outros designs oferecem. No entanto, Wolff disse que continua feliz por sua equipe estar disposta a tentar coisas diferentes em busca do sucesso.

“Acho importante ser ousado no esporte e estou orgulhoso das soluções que foram colocadas no carro no ano passado”, disse ele. “Nosso design de sidepod não é algo que acreditamos ser fundamentalmente a razão pela qual não tivemos um bom desempenho.”

Embora as equipes tradicionalmente tragam atualizações agressivas para os testes e a primeira corrida, Wolff disse que, para este ano, a especificação de lançamento da equipe estava muito próxima de como será na abertura da temporada no Bahrein.

“No ano passado, aprendemos uma dura lição”, explicou. “Sabíamos que traríamos um pacote de atualização para o teste número dois e isso valeu um segundo e meio. Então, olhando para o primeiro teste, pensamos que isso não é realmente relevante porque não seria o carro. Em seguida, colocamos [a atualização] na pista e não estava funcionando como esperávamos."

“Então, este ano, fizemos o contrário. E o que você viu é, em grande parte, o carro que vamos correr, que vamos testar. É fundamentalmente importante entender a plataforma e como o carro se comporta, em vez de manter alguns detalhes em segundo plano que podem adicionar um décimo de dois no desempenho aerodinâmico puro.”

McLaren-RBR? E a Honda? Carro nasce INCOMPLETO, Alpine VAZA, Aston agressiva e a Williams da F1 2023

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #217 – Como serão as batalhas internas das equipes na F1 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music