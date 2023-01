Carregar reprodutor de áudio

O CEO da McLaren, Zak Brown, vê a chegada parceria Andretti - GM/Cadillac, para a entrada conjunta na Fórmula 1, como uma "proposta atraente", apesar da recepção morna das outras equipes que compõe o atual grid.

O CEO da Andretti Global, Michael Andretti, não escondeu seu desejo e ambição de colocar sua equipe, Andretti Autosport, na F1 e, embora sua candidatura tenha sido anunciado pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, os dez esquadrões foram muito menos receptivos.

Essa postura de algumas das equipes, particularmente da Mercedes, suavizou um pouco quando se foi anunciado a chegada da Cadillac. Acredita-se também que o apoio da Alpine acontece devido a um esperado acordo de troca de motor.

Falando no ePrix da Fórmula E na Cidade do México, Brown disse que a Andretti - com quem ele já colaborou anteriormente - ter conseguido o apoio de uma gigante automotiva como a GM aumentou a 'oferta' da equipe americana.

"O nome Andretti tem uma história tão rica em várias formas do automobilismo", disse Brown. "Somos parceiros em uma equipe de supercarros com a Walkinshaw e eles também têm uma grande história no automobilismo. A GM também é um OEM com quem corremos na IndyCar [a Chevrolet impulsiona a equipe Arrow McLaren] e acho que ele apresentou uma proposta muito atraente."

“Acho que isso mostra o crescimento da Fórmula 1. Não temos uma nova equipe há muito tempo, desde a Haas. É ótimo ver a F1 atraindo novos mercados, novas equipes, novos patrocinadores. Acho que ele montou uma equipe atraente."

Brown acrescentou que estava ciente de que a Andretti estava trabalhando em estreita colaboração com a FIA para tornar sua oferta de entrada na F1 um sucesso, mas esperava uma 'licitação' por parte da categoria em relação às outras equipes conhecidas que estão interessadas em estar no grid no futuro.

O interesse de novas equipes em potencial é uma prova da crescente saúde da Fórmula 1, diz Brown, que comentou que é um momento "emocionante" para fazer parte do campeonato.

“Não estou perto do que é o grande processo desde que estamos na [F1], mas sei que ele está trabalhando em estreita colaboração com a FIA. Esse procedimento de licitação não acontece há algum tempo, mas o que ele está fazendo é trazendo sua marca, sua reputação e seus parceiros para fazer a melhor apresentação possível."

“A FIA e a Fórmula 1 passarão pelo processo. Acho que também há outras entidades, como o [CEO da F1] Stefano [Domenicali] comentou, que desejam ingressar. Estou empolgado com a empolgação de novas equipes que desejam entrar na F1, acho que isso fala sobre a saúde do esporte."

"Vimos fabricantes irem e virem e o que é ótimo é que eles vêm conversando sobre a demanda e a saúde do automobilismo em geral no momento em que estamos. Que continue por muito tempo."

