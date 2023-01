Carregar reprodutor de áudio

A AlphaTauri confirmou nas redes sociais que o AT04 foi homologado nos testes de impacto da FIA, estando apto a disputar a temporada 2023 da Fórmula 1. E enquanto o time italiano se prepara para o lançamento do carro no começo de fevereiro, há também uma movimentação para que ele possa ir à pista de Misano no dia 14 do mesmo mês.

A equipe de Faenza aposta alto com o carro de Jody Egginton para 2023, buscando esquecer a temporada ruim de 2022, quando terminou na penúltima posição do Mundial de Construtores, no primeiro ano do novo regulamento técnico.

A dupla, formada pelo veterano Yuki Tsunoda e o estreante Nyck de Vries, terá a obrigação de levar a AlphaTauri novamente ao pelotão do meio, onde esteve em anos anteriores.

Em Faenza, a correria não para: além do lançamento em Nova York, a equipe técnica se prepara para a primeira ida do AT04 à pista, no dia 14 de fevereiro para um dia de filmagem. Misano será o palco do pequeno teste, limitado a 100km de duração pelo regulamento.

A escolha pelo lançamento da AlphaTauri e da Red Bull em Nova York não foi uma simples causalidade, com a marca de bebidas energéticas buscando aproveitar o clima de moda da cidade americana e a grande visibilidade que o esporte vive nos EUA neste momento.

Essa divulgação mostra como a F1 é mais do que capaz de atrair a atenção do grande público americano, mesmo que sem o conteúdo técnico ligado diretamente às pistas, já que o lançamento será apenas da pintura, com o segredo em torno do carro durando mais alguns dias.

F1: POLITICAGEM, GRANA e EXIBICIONISMO; Andretti/GM sofre resistência de times e deixa FIA na BRONCA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #212 – Polêmica: as verdades inconvenientes sobre a F1 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music