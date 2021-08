Fantasy ThePlayer Motorsport.com abre mercados para GP da Bélgica e dá miniatura de carro de Webber

O ThePlayer.com, a maior comunidade de apostas esportivas do mundo, lançou o Desafio F1, seu Fantasy Game, em conjunto com o Motorsport.com, que já agitou a internet e que distribuiu muitos prêmios.

Para o GP da Bélgica, etapa que será realizada no domingo, os fãs da Fórmula 1 poderão palpitar em cinco categorias: vencedor, aquele que chegar ao top-3, quem fará a volta mais rápida da corrida, o primeiro piloto a abandonar e a diferença de tempo entre o primeiro e segundo colocados na corrida.

Quem participar continuará utilizando as 100 unidades monetárias fictícias, que devem ser distribuídas entre os cinco mercados, de acordo com o palpite de cada um.

Após o resultado da corrida, aqueles que conseguirem o maior ROI (Return on Investment), que é um cálculo sobre o acerto versus a quantidade apostada e quanto a aposta pagava, ganharão uma série de prêmios em créditos para apostas em sites parceiros do ThePlayer.com, além de uma miniatura de Mark Webber da temporada de 2011, além de bonés da Pay4Fun e bonés e camisetas do ThePlayer.

A miniatura é um oferecimento de Maniadecarrinhos.com.br.

1 - R$300 + Miniatura, e camiseta do ThePlayer

2 - R$200 + Boné Pay4Fun + camiseta ThePlayer

3 - R$150 + Boné Pay4Fun + camiseta ThePlayer

4 - R$100 + Boné Pay4Fun + camiseta ThePlayer

5 - R$50 + Boné Pay4Fun + camiseta ThePlayer

Para participar, basta se inscrever no ThePlayer.com e registrar seus palpites ao clicar aqui. O Desafio da F1 é totalmente gratuito .

Caso você ainda não tenha feito sua inscrição no ThePlayer.com, clique aqui.

F1 AO VIVO: TREINOS de Spa, chuva na Bélgica, Mercedes x Red Bull, fico de Pérez e o GP de São Paulo

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #127 - TELEMETRIA: A guerra Mercedes x Red Bull e tudo sobre o GP da Bélgica com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: