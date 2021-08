Red Bull procura vaga na F1 para Albon correr em 2022; entenda

Após renovar o contrato do mexicano Sergio Pérez até o final da temporada 2022 em sua equipe principal, a Red Bull agora procura uma vaga para o anglo-tailandês Alexander Albon na Fórmula 1.

Albon estreou na F1 pela Toro Rosso -- atual AlphaTauri -- em 2019, foi promovido à Red Bull no lugar do francês Pierre Gasly no GP da Bélgica daquele ano, correu pelo time principal até o fim de 2020, mas foi preterido por Pérez para 2021.

Sem vaga em 2021 também na AlphaTauri, que tem o próprio 'rebaixado' Gasly e o novato japonês Yuki Tsunoda como competidores neste ano, o tailandês disputa o DTM e tenta um retorno à F1, enquanto também sonda equipes da IndyCar.

De todo modo, o Motorsport.com apurou que o 'grupo Red Bull' procura uma vaga para Albon para a F1 2022. Entretanto, o holandês Max Verstappen tem contrato com o time principal até o fim de 2023 e há tendência de manutenção dos pilotos da AlphaTauri.

Assim, a cúpula da marca austríaca tem um desafio pela frente. O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, falou sobre o assunto nesta sexta-feira. "Alex ainda é uma parte importante do time", disse o britânico. Albon é o piloto reserva da RBR na F1 2021.

"Ele desempenha um papel importante neste ano e continuará sendo importante. Estamos vendo se há alguma opção na F1 para ele no próximo ano. No caso de não haver, ele continuará desempenhando o mesmo papel de 2021", seguiu Horner.

Além de ser o reserva da Red Bull, Albon eventualmente corre em algumas sessões de treinos livres e também em testes dos pneus de 2022, fora o trabalho junto à equipe por meio de simuladores.

Porém, ainda há duas equipes com 'assentos não-confirmados' para 2022: Alfa Romeo e Williams. Por outro lado, a última vez que um piloto Red Bull por equipes que não pertencem ao grupo foi em 2011, quando o australiano Daniel Ricciardo correu pela HRT.

Assim, Albon também é especulado na IndyCar 2021. Ele esteve presente na segunda corrida no misto de Indianápolis deste ano, disputada no começo deste mês, e, segundo o dono da equipe Dale Coyne, "falou com muita gente".

Albon has been linked with a possible move into IndyCar for next year. Albon attended an IndyCar race at Indianapolis Motor Speedway earlier this month, and was "talking to lots of people", according to team owner Dale Coyne.

Uma eventual ida de Albon para a Indy viria após o francês Romain Grosjean, dispensado pela Haas F1 no fim de 2020, ir para o campeonato dos Estados Unidos para correr justamente pela Dale Coyne, com direito a pódios e destaque.

De todo modo, Horner exaltou o papel de Albon no desenvolvimento do carro da Red Bull F1 para 2022, embora não tenha negado a possibilidade de o tailandês buscar novo ares para voltar a correr em tempo integral nos monopostos. "Nunca se sabe", afirmou o dirigente.

"Ele está fazendo um bom trabalho no DTM e venceu sua primeira corrida na categoria no último fim de semana, além de ser uma parte importante da nossa equipe", completou o chefe da Red Bull.

