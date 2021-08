F1: Verstappen "muito feliz com carro", apesar de batida no TL2

Max Verstappen se sentiu "muito feliz" com a sensação de seu carro durante os treinos de sexta-feira para o GP da Bélgica, apesar do acidente no fim do TL2. O candidato ao título da Fórmula 1 terminou em segundo na primeira sessão do dia em Spa antes e cravou o primeiro lugar no seguinte. Superando Valtteri Bottas por 0s041.

No entanto, um erro do holandês fez com que a sessão terminasse mais cedo, depois de perder a traseira do RB16B ao sair da curva Les Combes, fazendo com que batesse na barreira do lado esquerdo da pista. O incidente causou uma bandeira vermelha com três minutos restantes e encerrou o dia.

Questionado sobre o incidente, Verstappen respondeu: "Não sei, perdi a traseira. Saí um pouco demais para corrigir e, infelizmente, bati na parede."

Apesar da colisão, o holandês achou positiva a corrida da Red Bull na sexta-feira em Spa, que tradicionalmente tem sido uma de suas pistas mais fracas.

"Foi bom, acho que o dia todo, ficamos muito felizes", disse ele. "Claro que há algumas coisas para ajustar do TL1 para o TL2 e, no geral, [estou] muito feliz. É, definitivamente, um começo muito bom."

Ele e seu companheiro de Red Bull, Sergio Pérez, optaram por diferentes níveis de ala durante a sessão de treinos de sexta-feira, enquanto a equipe tentava avaliar a melhor configuração para Spa.

Verstappen revelou que não fez alterações ao nível das asas ao longo do dia e que estava "feliz com o que tem".

"É claro que [há] algumas coisas a serem levadas em consideração com o clima", comentou. "[É] difícil dizer [o que aconteceria] no molhado porque até agora não pilotamos de verdade. Acho que todos os dias serão um pouco como hoje. Definitivamente, será bastante interessante."

Perez terminou a nove décimos de segundo do tempo de Verstappen no TL2, o que o deixou na 10ª posição. O mexicano, que foi anunciado como piloto da Red Bull para 2022 na tarde de sexta-feira - ficou satisfeito com a forma como o carro estava para o resto do fim de semana.

"Está bom, acho que temos um bom potencial", disse Sergio. "Vai ser interessante o tempo amanhã, estou ansioso por isso. Acho que devemos ser capazes de fazer uma boa sessão de qualificação."

"Recebemos muitas informações de hoje e só temos que escolher as melhores partes para amanhã e ter certeza de que somos capazes de ter um treino classificatório forte", concluiu.

