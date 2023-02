Carregar reprodutor de áudio

A FIA arrecadou US$ 26,7 milhões com a cobrança de taxas de licença dos 20 pilotos de Fórmula 1 e de suas equipes, uma quantia que Max Verstappen, da Red Bull, chamou de "absurda".

Pilotos e equipes pagam uma taxa para participar do campeonato mundial com base em seus resultados no ano anterior, com uma taxa fixa adicionada a um valor definido por ponto marcado.

Devido ao número cada vez maior de eventos e à introdução de corridas sprint, há mais pontos em oferta do que nunca.

Com 23 corridas e seis sprints, haverá 443 pontos a mais disponíveis em 2023 do que há cinco anos, antes do advento das sprints e pontos de bônus para a volta mais rápida.

Mas a taxa por ponto não diminuiu para compensar isso. De acordo com o Regulamento Esportivo da FIA de 2023, todas as equipes devem pagar uma taxa fixa de US$ 617.687, mais uma taxa por ponto marcado. Essa taxa de pontos aumentou de US$ 6.926 para US$ 7.441 para o campeão mundial de construtores e de US$ 5.770 para US$ 6.174 para as nove equipes restantes.

As taxas dos pilotos não são divulgadas, mas o Motorsport.com descobriu que, para 2023, sua taxa baseada em pontos aumentou quase 30%, de US$ 1.623 para US$ 2.100 por ponto marcado.

Adicione a taxa fixa de US$ 16.236 (US$ 12.256 mais US$ 3.980 para seguro) e a FIA está embolsando US$ 26.699.573, uma quantia significativa a mais em dinheiro das taxas de registro do que antes.

A Red Bull é, naturalmente, a mais atingida, pois conquistou os campeonatos de pilotos e construtores com Verstappen e Sergio Pérez.

Supondo que a equipe cubra todas as três taxas, a equipe de Milton Keynes pagará US$ 6.242.636 pela inscrição, além de US$ 969.636 para Verstappen e US$ 656.736 para o terceiro colocado Pérez. Isso significa que custará à equipe quase oito milhões de dólares em taxas da FIA apenas para poder correr.

Na entrega de prêmios da FIA em dezembro, o chefe da equipe, Christian Horner, brincou que "não sabia quanto tínhamos que pagar à FIA pelos pontos. Recebi a conta outro dia e foi incrível".

Falando à emissora austríaca ServusTV, Verstappen também chamou a soma de "absurda".

"Não acho certo termos que pagar tanto", disse ele no início deste inverno. "Também não é o caso em outros esportes. E há cada vez mais corridas..."

No outro extremo, a conta total da Williams é de apenas US$ 707.951 para Alex Albon e o estreante Logan Sargeant, depois de terminar em último em 2022.

A FIA historicamente usou esta receita para conduzir pesquisas e melhorias de segurança, como os sistemas HANS e halo, embora não esteja totalmente claro como o dinheiro é usado.

Em seu roteiro de quatro anos definido em 2022, o órgão diretivo apontou que aumentaria o financiamento do automobilismo de base em seus países membros e aumentaria o financiamento de pesquisas em projetos de segurança no trânsito.

Também prometeu introduzir orçamentos e relatórios financeiros transparentes como um de seus principais objetivos.

Taxas de inscrição (em dólares):

Equipe Pontos em 2022 Base Taxa por ponto Total Red Bull 759 617,687.00 7,411.00 6,242,636.00 Ferrari 554 617,687.00 6,174.00 4,038,083.00 Mercedes 515 617,687.00 6,174.00 3,797,297.00 Alpine 173 617,687.00 6,174.00 1,685,789.00 McLaren 159 617,687.00 6,174.00 1,599,353.00 Alfa Romeo 55 617,687.00 6,174.00 957,257.00 Aston Martin 55 617,687.00 6,174.00 957,257.00 Haas 37 617,687.00 6,174.00 846,125.00 AlphaTauri 35 617,687.00 6,174.00 833,777.00 Williams 8 617,687.00 6,174.00 667,079.00 $ 21,624,653.00 Piloto Pontos em 2022 Base Taxa por ponto Total Verstappen 454 16,236.00 2,100.00 969,636.00 Leclerc 308 16,236.00 2,100.00 663,036.00 Perez 305 16,236.00 2,100.00 656,736.00 Russell 275 16,236.00 2,100.00 593,736.00 Sainz 246 16,236.00 2,100.00 532,836.00 Hamilton 240 16,236.00 2,100.00 520,236.00 Norris 122 16,236.00 2,100.00 272,436.00 Ocon 92 16,236.00 2,100.00 209,436.00 Alonso 81 16,236.00 2,100.00 186,336.00 Bottas 49 16,236.00 2,100.00 119,136.00 Magnussen 25 16,236.00 2,100.00 68,736.00 Gasly 23 16,236.00 2,100.00 64,536.00 Stroll 18 16,236.00 2,100.00 54,036.00 Tsunoda 12 16,236.00 2,100.00 41,436.00 Zhou 6 16,236.00 2,100.00 28,836.00 Albon 4 16,236.00 2,100.00 24,636.00 De Vries 2 16,236.00 2,100.00 20,436.00 Piastri 0 16,236.00 2,100.00 16,236.00 Hülkenberg 0 16,236.00 2,100.00 16,236.00 Sargeant 0 16,236.00 2,100.00 16,236.00 $5,074,920.00 TOTAL GERAL $ 26,699,573.00

