No ano passado, o GP Miami de Fórmula 1 contou com uma cerimônia de abertura chamativa, com os pilotos sendo apresentados ao público, um a um, pelo rapper americano LL Cool J, acompanhado pelas líderes de torcida do Miami Dolphins, enquanto will.i.am conduzia uma orquestra tocando uma música que ele havia coproduzido especificamente para a corrida com Lil Wayne.

A cerimônia foi recebida com críticas mistas pelos fãs, especialmente pelo público de TV predominantemente europeu. Enquanto vários pilotos também tiveram dúvidas sobre a necessidade de passar um longo período de tempo no calor de Miami vestindo macacões de corrida.

Para a corrida de domingo, a F1 e os organizadores revisaram a cerimônia, eliminando as apresentações dos pilotos da forma como foram realizadas em 2023 e optando por um plano de corrida menos complicado.

Os pilotos serão apresentados por meio de uma tela de LED acima do pórtico de largada/chegada, que também será usada para exibir outras peças de conteúdo personalizado antes do horário de largada da corrida.

Marc Anthony, seis vezes ganhador do Grammy, deverá executar o hino nacional americano, enquanto Kaskade será o DJ no grid.

Embora a mudança não se baseie diretamente no feedback dos pilotos, a F1 vem evoluindo os preparativos pré-corrida desde o ano passado para se aproximar mais da música e do entretenimento no grid para elevar a atmosfera antes da largada.

Will.i.am anuncia Yuki Tsunoda, da Scuderia AlphaTauri, no grid Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

O ex-chefe da equipe Haas, Guenther Steiner, que está presente em Miami como embaixador oficial da corrida, diz que os pilotos devem se esforçar mais para adotar as novas maneiras pelas quais as corridas americanas estão tentando envolver os fãs.

"Acho que os pilotos precisam entender que estão em um lugar único", disse ele.

"Se algo é novo, é mais fácil ser negativo do que positivo. Mesmo que você não goste, dê o melhor de si, porque isso deixa muita gente feliz. Obviamente, as corridas precisam ser a coisa mais importante, mas você pode oferecer às pessoas muito entretenimento fora das corridas."

"Talvez há 20 anos, nós só queríamos ir e ver uma corrida, mas agora as crianças querem ter uma experiência completa e acho que Miami trouxe isso para o calendário. Os promotores viram que isso funciona porque atrai as pessoas para o esporte, que é o que queremos.", explicou Steiner.

Outras apresentações na pista durante o fim de semana incluem Ed Sheeran, John Summit, Kaytranada e Steve Aoki.

Veja DEBATE sobre o QUALI para o GP de MIAMI de F1 | Q4

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!