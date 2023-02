Carregar reprodutor de áudio

A Alpine conseguiu economizar tanto peso em seu novo A523 que o carro poderá se beneficiar do uso de lastro.

As equipes da Fórmula 1 há muito usam lastro para otimizar a distribuição de peso de pista para pista, embora nos últimos anos com os carros híbridos tenha se mostrado mais difícil para eles ficarem abaixo do limite mínimo para tirar proveito disso.

No ano passado, a maioria das equipes estava significativamente acima e todas enfatizaram que trabalharam duro para perder peso em seus carros durante o inverno.

No entanto, a Alpine é a primeira equipe a afirmar em público que está abaixo do limite de 798kg com seu carro de 2023 e, portanto, está em posição de usar o lastro para obter uma vantagem competitiva.

“Tivemos um programa de redução de peso muito agressivo”, disse o diretor técnico Matt Harman. “E é realmente gratificante poder dizer que o carro estará abaixo do peso este ano.

“Teremos lastro no carro e o moveremos para otimizar a distribuição de peso, que é uma ferramenta de desempenho fantástica para nós e nossas equipes de engenharia na pista”.

Harman disse que o foco na redução de peso com o A523 começou no início da fase de desenvolvimento.

“Foi uma estratégia e tanto”, disse ele quando questionado pelo Motorsport.com sobre o quão desafiador foi.

“Na verdade, paramos de tentar tirar peso do carro do ano passado para focar no carro deste ano, porque chega um ponto na temporada em que não é econômico fazer isso. Então, colocamos muito esforço de engenharia nisso.

“E sim, tiramos um grande número de quilos do carro, o que agora nos dá um bom número de lastro que podemos usar para distribuição de peso. Então isso é muito bom.”

Alpine A523 Photo by: Alpine

As regras originalmente pediam uma redução no limite para 796kgs para 2023, antes de ser acordado voltar para 798kg.

No entanto, um erro da FIA no processamento dessa alteração fez com que ela não acontecesse automaticamente e, posteriormente, várias equipes tentaram bloqueá-la, porque decidiram que preferiam o limite inferior.

No final, a FIA usou uma regra que leva em conta as mudanças na construção dos pneus para voltar a 798kgs, mas Harman admitiu que a Alpine foi uma das equipes que se opôs à mudança: “Sim, teríamos ficado felizes com 796.”

Harman revelou que a suspensão traseira revisada foi uma das principais áreas em que o peso foi economizado, embora também tenha outros benefícios.

“A suspensão traseira é uma grande mudança para nós”, observou ele. “Mudamos de conceito, passamos de uma suspensão traseira pullrod para uma pushrod por vários motivos diferentes.

"Em primeiro lugar, precisamos tirar um pouco de peso do nosso carro. E tivemos um conceito muito interessante no ano passado. Mas este é mais interessante, é um pouco mais simples com um pushrod e nos permitiu fazer muito peso na traseira do carro.

“Além disso, colocamos um pouco mais de complexidade no sistema interno para que pudéssemos ter mais modularidade para nossa equipe de engenharia na pista. Então, precisamos dar ferramentas para eles poderem ajustar o equilíbrio mecânico do carro, e é isso que eles têm.

“Mas o mais importante, controlamos o fluxo de ar por lá. É muito mais limpo, há menos bloqueio para que possamos tirar mais ar da parte traseira do carro.

“Isso é muito, muito importante e será um bom desenvolvimento para nós à medida que avançamos.”

