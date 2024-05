Andrea Kimi Antonelli está sendo avaliado pela Mercedes como uma opção para substituir Lewis Hamilton, que vai para a Ferrari em 2025, combinando uma campanha de F2 na Prema com testes privados nos carros de Fórmula 1 anteriores da equipe de Brackley. No entanto, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, afirmou que não há interesse da equipe em acelerar o processo de formação do jovem piloto, forçando-o a fazer uma rápida transição entre as categorias de automobilismo.

Mas, nos últimos dias, o piloto da Mercedes, de 17 anos, também foi mencionado como uma opção para substituir Logan Sargeant, da Williams, este ano, se a equipe de Grove decidir trocar de piloto.

Essa ideia ganhou força na sexta-feira, depois que foi descoberto que a FIA havia recebido um pedido de dispensa, entendido como sendo da Williams, para conceder ao jovem italiano a superlicença necessária para competir na F1 antes de ele atingir a idade mínima de 18 anos. Antonelli não completará 18 anos até o final de agosto, alimentando especulações de que ele estaria sendo preparado para estrear na F1 antes das férias de verão.

Falando ao Motorsport.com, Toto Wolff descartou completamente essa ideia, dizendo que não há interesse da Mercedes em mudar seus planos originais para o jovem.

"A dispensa foi algo que não foi levantado por nós e certamente afirmamos desde o início que isso não era algo que buscávamos", disse Wolff.

"Não sei de onde vem essa crença de que a Mercedes estava interessada em levar isso adiante. Kimi precisa se concentrar em sua campanha na F2 e ele sabe disso."

Andrea Kimi Antonelli dirige o Mercedes W12

"Tudo o mais não passa de rumores, que continuam a circular e que são factualmente incorretos. Ele é um piloto de F2 da Prema, é isso que ele está fazendo, e é nisso que estamos nos concentrando."

Wolff enfatizou que a Mercedes tomaria cuidado para não atrapalhar Antonelli promovendo-o cedo demais, dada a rápida ascensão na categoria júnior e a falta de experiência do jovem.

"Há apenas 15 meses, ele estava em um carro de F4", disse ele. "Acreditamos muito em Kimi, em suas habilidades e também em seu futuro. Mas há uma trajetória que precisamos seguir com diligência, em vez de tentar sonhar em pular de uma série para outra de uma forma que certamente não é benéfica para ele."

"Acho que um campeão não vai se distrair com nada disso. Mas, com certeza, pelo menos eu me distraio porque todos me perguntam: 'E o Kimi e o teste em Imola?' Isso não vai acontecer. Isso não é algo que a Mercedes quer. Esses rumores ganharam seu próprio sentido. Vamos para a Fórmula 2. Nós, como equipe, temos muitos outros problemas para resolver."

Wolff deixou claro que a Mercedes nunca expressou qualquer interesse em acelerar a entrada de Antonelli na F1, e sugeriu que o pedido de dispensa foi feito por terceiros.

"Acho que essa dispensa é provavelmente algo que ganhou alguma força porque mais e mais pessoas flertaram com a ideia", disse ele. "Mas, certamente, não é nada que tenhamos promovido de nossa parte."

Wolff disse que a Mercedes está feliz com o progresso que Antonelli está fazendo, comparando-o favoravelmente com o estreante Oliver Bearman, da Ferrari, altamente cotado na F1 até agora.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes testando em Imola Foto de: Davide Cavazza

No mês passado, Antonelli concluiu um teste inaugural na F1 com o Mercedes W12 de 2021 no Red Bull Ring, seguido por um teste em Imola com o W13 de 2022, mais recente, mas mais difícil de dirigir.

"Está totalmente dentro da trajetória que esperávamos", disse Wolff sobre o progresso do piloto.

"Foi isso que planejamos antes da temporada, uma campanha sólida de F2 e testes para a Mercedes, e continuaremos a fazer isso. Todo o resto é apenas uma distração para todos nós."

"Estamos muito felizes com George [Russell]. Ele vai continuar a ser um piloto desta equipe. E tudo o mais que estamos vendo no mercado de pilotos.", explicou Wolff.

Veja DEBATE sobre o QUALI para o GP de MIAMI de F1 | Q4

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!