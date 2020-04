Uma das regras que mais irritava os pilotos do grid da Fórmula 1 finalmente caiu. A partir de agora, os capacetes poderão ter trocas de pintura ilimitadas ao longo do ano. Originalmente, a regra havia sido introduzida para ajudar o público a identificar os pilotos com mais facilidade. Mas encontrou resistência do grid, principalmente com Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel, que eram adeptos das trocas regulares.

A regra dizia: "Para facilitar a identificação dos pilotos enquanto estão na pista, o capacete de cada piloto deve, com exceção de um evento a escolha do piloto, ser substancialmente o mesmo durante a temporada. Uma mudança na pintura do capacete também será permitida caso o piloto troque de equipe durante o ano".

As equipes concordaram em derrubar a regra e a decisão foi oficialmente aprovada ontem, na reunião do Conselho Mundial do Esporte a Motor, que destacou que "mudanças sem restrições aos designs dos capacetes dos pilotos entre corridas" será permitido.

O Conselho também confirmou que o peso mínimo do carro de 2020 aumentará de 745 para 746kg, e que os testes de pós-temporada em Abu Dhabi serão focados no desenvolvimento dos pneus de 18 polegadas da Pirelli para 2021.

Além dessas duas decisões, o Conselho também votou em algumas questões técnicas referentes ao regulamento de 2021, que estavam em discussão desde outubro. Elas incluem testes de impacto mais rígidos, influenciado pelo acidente da F2 em Spa no ano passado e mudanças que permitem às equipes mais espaço para a inclusão de patrocinadores.

