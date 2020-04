FIA cria Comitê de Crise para lidar com coronavírus

Após a reunião do Conselho Mundial do Esporte a Motor nesta sexta, em Genebra, a Federação Internacional de Automobilismo deu um passo adiante em seus esforços para discutir as questões relacionadas à crescente epidemia do coronavírus.

Em um comunicado divulgado pelo Conselho, a Federação afirma que criou um Comitê de Crise para lidar com a situação, em resposta à apresentação feita pelo Professor Gerard Saillant, que é o presidente da Comissão Médica da FIA e responsável por avaliar a situação nas últimas semanas.

A FIA diz: "Um Comitê de Crise da FIA foi criado e se reúne periodicamente para analisar os mais recentes desenvolvimentos ao redor do mundo. A FIA continua monitorando de perto a situação e suas implicações, junto com seus Clubes e Promotores membros, e segue as recomendações das autoridades relevantes, incluindo Governos e a Organização Mundial da Saúde".

"A FIA irá avaliar o calendário de suas competições e tomará quaisquer ações necessárias para ajudar a proteger a comunidade global do automobilismo e o público, incluindo o adiamento de competições onde for necessário".

Duas etapas da Fórmula E - uma na China e outra na Itália - já foram adiadas, mas o GP da Austrália da F1 na próxima semana segue como planejado. Segundo o diretor de esporte a motor da F1, Ross Brawn, a categoria não pode simplesmente parar tudo por causa do coronavírus.

"Eu acho que a chave é manter o esporte do modo mais seguro possível", disse. "Não podemos correr riscos desnecessários, mas também não podemos parar tudo".

