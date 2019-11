Filme Motorsport Heroes terá participação de Felipe Massa

LONDRES, Reino Unido - 3 de janeiro de 2019 - O primeiro longa-metragem da Motorsport Network, o Motorsport Heroes, teve divulgada sua capa, seu elenco e ofereceu uma prévia de sua narrativa hoje.

Após um período intensivo de filmagem e edição, o vencedor do BAFTA e diretor vencedor do prêmio Sundance, Manish Pandey, produtor do Motorsport Heroes, falou sobre sua visão para o filme.

Motorsport Heroes conta a história de cinco lendas do automobilismo, cujas vidas são intimamente interligadas e interconectadas enquanto escalam as alturas de seu esporte, encarando profundos desafios pessoais ao longo do caminho.

O filme não só tem o impacto emocional de Pandey, imortalizado em sua primeira participação, o filme Senna, mas a paisagem biográfica de cada um dos personagens é ressonante ao drama. Isso é conseguido com a abordagem técnica de Pandey, em uma narrativa que os torna heróis genuínos. O filme vai quebrar os moldes não apenas por sua rica crônica, mas também pela maneira de contar histórias.

"Heroes coloca quatro protagonistas centrais juntos em um cenário que é propício para recontar suas incríveis histórias de vida, seus sucessos e tanto quanto suas provações e tribulações. Mas mais do que escreverem a história, Tom, Felipe, Michèle e Mika transmitem suas próprias lembranças. Eles compartilham suas experiências e, portanto, a narrativa que estamos tirando é totalmente orgânica e impulsionada por estes heróis em si", disse Pandey.

Michèle Mouton é uma estrela singular do automobilismo. É a piloto feminina de maior sucesso no automobilismo, que escalou as alturas em um esporte dominado por homens e venceu eventos do campeonato mundial de rali. Depois de se aposentar como piloto, ela fez uma notável carreira no órgão governador do automobilismo no mundo, a FIA, e fundou o circo internacional do automobilismo, a Corrida dos Campeões, onde todos os heróis competem.

O segundo herói é Mika Häkkinen, que requer pouca apresentação. Ele foi um dos maiores rivais da carreira de Michael Schumacher. Duas vezes campeão mundial de Fórmula 1 e vencedor de 20 GPs, ele é um dos pilotos mais célebres da era moderna da F1, mas sua história é enriquecida com o trauma do acidente que colocou sua vida em risco por um traumatismo craniano em Adelaide em 1995.

Depois de competir contra Häkkinen e Schumacher na Fórmula 3 nos estágios iniciais de sua carreira, o terceiro personagem do filme é Tom Kristensen – o maior herói das 24 horas de Le Mans, a corrida mais famosa e longa do mundo.

Em uma das muitas coincidências e conexões exploradas ao longo do filme, Häkkinen estava correndo contra Kristensen em uma corrida de carros de turismo quando o dinamarquês sofreu um acidente que lhe trouxe risco de vida em Hockenheim em 2007.

A sobrevivência e conquista diante da adversidade tornam-se um dos temas recorrentes até o filme chegar à história de Felipe Massa, um talento que floresceu enquanto era companheiro de equipe de Michael Schumacher na Ferrari. Ele orientou o jovem brasileiro. Seu espírito e perseverança também são em parte considerados após sua lesão na cabeça em 2009, durante a classificação para o GP da Hungria, e sua posterior reabilitação e retorno às corridas.

Pandey continuou: "para enquadrar e catalisar suas histórias, nosso 'elenco' passou um final de semana junto em uma mansão inglesa, fazendo o que você faz em um ambiente de casa no condado – dividindo o café da manhã e se aventurando para um passeio no belo parque, conversando ao redor do fogo e tendo uma experiência comum. O filme viaja em alguns dos alcances mais sombrios de suas vidas, onde cada um dos nossos heróis são percebidos como se relacionam entre eles.”

“É uma história melhor contada por aqueles que estavam lá, e ao termos estas quatro personalidades juntas e a intimidade de sua experiência compartilhada, aprendemos muito mais sobre a essência de um herói contando suas histórias com suas vozes”, concluiu.

À medida que as quatro narrativas entrecruzadas ganham vida, o filme testemunha a presença recorrente de Michael Schumacher, que toca todas as quatro histórias, dando aos seus heróis do automobilismo uma quinta história, rica em triunfo e tragédia.

O filme formou uma parceria com o Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM), uma potência global de pesquisa neurológica fundada por Jean Todt, Michael Schumacher e o presidente da Comissão Médica da FIA, Professor Gérard Saillant e Louis C. Camilleri – novo presidente da Ferrari. A fundação da ICM e o trabalho contínuo fornecem um pano de fundo para as histórias de vida jogadas no Motorsport Heroes.

O presidente da Motorsport Network, James Allen, disse: "eu já me comovi apenas assistindo a alguns dos primeiros trechos deste filme. Ninguém conta uma história como Manish Pandey, como todos vimos em Senna. E como em Senna, acredito que o apelo desse filme passará para o público que não é do automobilismo. Pilotos de corrida não são como o resto de nós – eles se testam em um grau irracional. Há muitos desafios e contratempos, assim como momentos de glória. Este filme transmite isso de uma maneira única”.

O Motorsport Heroes deverá ter seu lançamento geral em maio e também estará disponível nos canais da Motorsport Network.