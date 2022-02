Carregar reprodutor de áudio

Depois de quase dois meses de inatividade nas redes sociais, após perder o título da Fórmula 1 de 2021 para Max Verstappen, Lewis Hamilton finalmente voltou ao Twitter e ao Instagram, onde postou uma foto junto à mensagem: "Fui embora. Agora estou de volta!"

A mensagem anterior do heptacampeão, muito ativo nas mídias mesmo em períodos sem corridas, foi no sábado do fim de semana do GP de Abu Dhabi, onde se declarou pronto para a batalha com Verstappen: "forte e focado".

No entanto, após sua frustração com o resultado da última corrida da temporada, onde não conseguiu somar seu oitavo título, permaneceu em silêncio e passou quase dois meses sem publicar nada, de 11 de dezembro a 5 de fevereiro.

Além do 'apagão' em suas contas de Twitter e Instagram, Hamilton decidiu não atender a mídia no circuito de Yas Marina, e depois se ausentou da cerimônia de premiação da FIA, algo exigido pelo regulamento.

