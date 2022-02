Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes, após o lançamento do VF-22 - carro da Haas para a nova temporada da Fórmula 1 - relembrou a apresentação do W13 marcada para 18 de fevereiro com uma imagem sombreada de sua máquina nas redes sociais. Não é certo que esta seja a flecha prateada que veremos na pista, mas talvez duas indicações úteis possam ser extraídas da orientação técnica escolhida por James Allison e Mike Elliott.

Em uma imagem muito escura do teaser, alguns detalhes podem ser notados. Por isso, decidimos clarear a fotografia para descobrir o que você poderia ver do carro desenhado pelos projetistas da equipe.

Não temos certeza, no entanto, que este seja realmente o W13 fabricado em Brackley, mas é mais provável que seja um carro de estudo após a análise do regulamento de 2022.

Imagem sombreada do possível carro da Mercedes para 2022

Mercedes W13: suspensão dianteira

Primeiro detalhe a ser notado: a suspensão dianteira deve permanecer fiel ao padrão do push-rod na frente, diferente da McLaren, por exemplo: no MCL36, a escuderia de Woking aparentemente escolheu o pull-rod.

Mercedes W13: nariz de... 'tamanduá'

Segundo: a extensão da superfície na frente mostra uma linha curva descendente que sugere uma cavidade sob a estrutura para ter um nariz de 'tamanduá'.

McLaren MP4-8 dettaglio del muso a formichiere del 1993 Photo by: Giorgio Piola

Para ter um exemplo de como isso funciona, Giorgio Piola nos oferece o design do MP4-8, da McLaren, que adotou esse conceito aerodinâmico em 1993: o objetivo era ter um melhor fluxo de ar sob o chassi para aumentar a vazão que pode ser canalizada para os túneis de Venturi colocados sob as superfícies.

A Mercedes realmente mostrou detalhes de seu novo carro? Teremos a confirmação em alguns dias.

