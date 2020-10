F1: 20 anos após estreia de Alonso, veja o que mudou na categoria

Antes de seu retorno à pista com a Renault em Barcelona na terça-feira, Fernando Alonso destacou que ele teve seu primeiro teste de Fórmula 1 apropriado no mesmo local e com a mesma equipe - embora então conhecida como Benetton - quase 20 anos atrás. Entre 13 e 14 de dezembro de 2000, Alonso correu em Barcelona ao lado do piloto titular da Benetton Giancarlo Fisichella, enquanto Williams, Jaguar e Prost também estiveram em ação.

Outros jovens promissores presentes incluíam Andre Lotterer, da Jaguar, e Oriol Servia, da Prost. Ninguém poderia ter previsto na época que Alonso ainda seria um piloto de GPs 20 anos depois, e que seus colegas novatos acabariam por fazer carreiras de sucesso fora da F1.

A referência de Alonso a 2000 nos fez pensar: o que mudou no esporte nos últimos 20 anos?

Pilotos

Nenhum piloto que correu em 2000 ainda está competindo na F1. No entanto, assim como Alonso, Kimi Raikkonen testou naquela temporada - com a Sauber em Mugello no mês de setembro - antes de fazer sua estreia em 2001.

O último piloto que correu em 2000 foi Jenson Button, que fez sua estreia com a Williams naquele ano e teve sua última corrida na McLaren em Mônaco em 2017.

No outro extremo, os pilotos de 2000 cujas carreiras se estenderam mais para trás eram Johnny Herbert e Jean Alesi, os quais fizeram sua estreia em 1989.

Dois sobrenomes famosos de 2000 devem estar no grid ao lado de Alonso no próximo ano. O pai de Max Verstappen, Jos, estava com a Arrows em 2000, enquanto o filho do campeão mundial Michael Schumacher, Mick, deve chegar à Alfa Romeo.

Muitos outros pilotos ainda são regulares no paddock como comentaristas de TV ou outras funções, incluindo Button, Herbert, David Coulthard, Alex Wurz, Pedro de la Rosa, Mika Salo, Jacques Villeneuve e Marc Gene, enquanto Alesi e Ralf Schumacher estão frequentemente nas corridas da F1 orientando as carreiras de seus filhos.

Equipes

Apenas três times de 2000 ainda existem com seus nomes originais, e eles também são os três mais antigos do grid - Ferrari, McLaren e Williams.

Os dois últimos passaram por mudanças de propriedade e gestão, mas mantiveram suas identidades. E tecnicamente o nome Sauber ainda está em uso, como a empresa por trás da Alfa Romeo.

Jacques Villeneuve, BAR Honda 005. Photo by: Sutton Images

Cinco outras equipes ainda existem em formas diferentes, algumas delas tendo mudado de proprietário várias vezes. Benetton agora é Renault, BAR é Mercedes, Jaguar é Red Bull Racing, Jordan é Racing Point e Minardi é AlphaTauri.

Prost e Arrows já se foram há muito tempo, infelizmente, enquanto a única equipe totalmente nova no grid de 2020 é Haas.

Motores

Em 2000, a F1 ainda usava motores V10 e, de fato, Alonso ganharia seu primeiro campeonato mundial com um, antes da mudança para os V8 em 2006.

Todos os quatro fabricantes atuais estiveram envolvidos de alguma forma em 2000, e Ferrari, Honda e Mercedes foram representadas oficialmente.

A tecnologia da Renault estava em uso, embora com o nome Playlife na Benetton e Supertec na Arrows. Além disso, o motor da Sauber da Ferrari era denominado Petronas, e a Jordan tinha um Mugen Honda.

Jarno Trulli, Prost AP01 Peugeot Photo by: Motorsport Images

Faltam três fabricantes de 2000, nomeadamente BMW (que começou a fornecer para a Williams naquele ano), Peugeot (então parceira da Prost) e Cosworth (com Jaguar e, sob o nome Fondmetal, na Minardi).

Circuitos

As circunstâncias incomuns da temporada de 2020 significaram o retorno de alguns locais da velha escola, então o calendário deste ano na verdade tem mais em comum com 2000 do que seria o caso.

Dos 17 eventos que aconteceram em 2000, 11 estavam no cronograma original de 2020 nos mesmos locais, sendo estes Melbourne, Interlagos, Silverstone, Barcelona, Mônaco, Montreal, Spielberg, Hungaroring, Spa, Monza e Suzuka.

A busca da Liberty Media por locais de substituição acrescentou mais dois à lista de 2020: Ímola e Nurburgring.

Das quatro pistas restantes de 2000, apenas Hockenheim ainda é "atual", tendo sido usada até recentemente, no ano passado.

Michael Schumacher, Ferrari 248 F1 leads the start Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Isso deixa Magny-Cours, Indianápolis e Sepang como os três circuitos de 2000 que não estão mais em uso pela F1, embora o local da Malásia tenha sido mencionado como uma possível substituição para 2020.

Novo em 1999, Sepang foi o primeiro exemplo de uma nova geração de locais de Hermann Tilke. As pistas atuais de F1 que inspirou e que não existiam 20 anos atrás são Bahrein, Xangai, Austin, Istambul, Sochi e Portimão, enquanto Singapura, Baku e Vietnã destacam um impulso para corridas de rua no centro da cidade que não tinham começado naquela época.

Enquanto isso, três traçados da velha escola anteriores a 2000 voltaram à ação da F1 em uma forma renovada: México, Paul Ricard e Zandvoort. Mugello, um local familiar de testes de F1 em 2000, finalmente hospedou sua primeira corrida neste ano.

Pessoas

Houve uma mudança completa nos chefes de equipe desde 2000, nenhum ainda no mesmo cargo, embora alguns agora tenham outras funções dentro do esporte.

A saída mais recente ocorreu neste ano, com Frank Williams desistindo do papel de diretor da equipe após a venda do time que leva seu nome.

Infelizmente, o chefe da Arrows, Tom Walkinshaw, faleceu em 2010, enquanto nomes como Ron Dennis (McLaren), Craig Pollock (BAR), Eddie Jordan, Peter Sauber e Giancarlo Minardi deixaram o esporte.

Alain Prost, que tinha sua própria equipe em 2000, mantém uma função sênior na Renault. O ex-chefe de equipe da Benetton, Flavio Briatore, também foi empresário de Alonso em 2000 - e ele ainda desempenha um papel importante na carreira do espanhol.

O "time dos sonhos" da Ferrari estava apenas começando em 2000, e muitos dos principais deles ainda estão na vanguarda do esporte.

O chefe de equipe, Jean Todt, é o presidente da FIA, enquanto o diretor técnico Ross Brawn é o diretor esportivo da organização da F1, estando prestes a se juntar ao ex-diretor esportivo da Ferrari, Stefano Domenicali, como CEO.

Herbie Blash, with race winner Michael Schumacher, Ferrari and Jean Todt, Ferrari Sporting Director Photo by: Sutton Images

O então chefe aerodinamicista da Ferrari, Nikolas Tombazis, comanda o lado técnico da FIA, e Mattia Binotto - homem sênior de motores em 2000 - ainda está em Maranello como chefe da equipe.

O diretor técnico da Benetton, Pat Symonds, que teria ficado de olho no primeiro teste de Alonso, agora é o diretor técnico da F1, enquanto o gerente da equipe Arrows Steve Nielsen é o diretor esportivo.

Em 2000, Bernie Ecclestone ainda estava no comando do esporte como o chefe da FOM, comandando o que na verdade era um show individual - muito diferente da era da Liberty Media.

Ecclestone trabalhou em estreita colaboração com seu antigo amigo e presidente da FIA, Max Mosley. Na verdade, foi em 2000 que o agora infame acordo de direitos comerciais de 100 anos foi fechado entre as duas partes. Sob o comando de Ecclestone, a F1 começou a se afastar da TV aberta, que ainda estava disponível na maioria dos territórios em 2000.

Mika Häkkinen, McLaren MP4-15 Mercedes, Michael Schumacher, Ferrari F1-2000 Photo by: Motorsport Images

Infelizmente, também agora ausentes do paddock de 2020 estão o diretor de prova da FIA, Charlie Whiting, e o médico da F1 Prof Sid Watkins, ambos os quais não estão mais conosco.

As regras

Junto com a mudança para unidades de potência híbridas extremamente complexas, os carros mudaram muito desde 2000.

O desenvolvimento aerodinâmico avançou rapidamente nas últimas duas décadas, alimentado pelo poder crescente do CFD e pela escala em expansão dos departamentos de P&D das equipes.

Tem havido tentativas regulares da FIA de restringir o downforce, mas as perdas geralmente têm sido recuperadas rapidamente, desencadeando novas mudanças.

Grandes avanços foram feitos no lado da segurança desde 2000, com o sistema halo entre as manifestações mais óbvias nos carros, que agora são significativamente mais pesados do que eram em 2000.

Em 2000, como agora, havia um único fornecedor de pneus, a Bridgestone, embora uma guerra com a Michelin começasse em 2001. Na época, o esporte usava pneus estriados, e o desenvolvimento e os testes eram irrestritos.

Os finais de semana de corrida ainda apresentavam um warmup matinal de domingo, enquanto o classificatório era uma única sessão de uma hora, sem sistema de eliminação.

Não havia restrições no uso do motor e da caixa de câmbio e, portanto, muito menos penalidades no grid do que vemos agora.

Finalmente, não havia regulamentações financeiras em 2000. Elas entram em vigor paralelamente ao retorno de Alonso temporada seguinte, e o limite orçamentário pode desempenhar um papel fundamental para determinar se sua nova equipe, a Alpine, pode ficar à frente.

