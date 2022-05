Fórmula 1 adquire espaço bilionário para paddock em Las Vegas

Carregar reprodutor de áudio

Como a Fórmula 1 encontraria o espaço para abrigar o paddock e outras infraestruturas como hospitalidade no centro da cidade tem sido um dos principais pontos de interrogação em torno da corrida. As autoridades da cidade concordaram que as ruas podem ser usadas, mas a maior parte do terreno adjacente à pista pertence a cassinos e outros negócios. As equipes foram informadas recentemente que o paddock pode estar bem distante da área real do pit.

No entanto, o CEO da Liberty Media, Greg Maffei, revelou na sexta-feira que a F1 já abordou o desafio de criar uma área de paddock comprando seu próprio local na cidade, com o acordo previsto para ser formalmente concluído nas próximas semanas.

Isso potencialmente permitiria que a F1 construísse uma estrutura de pit permanente, que é o que os organizadores de Miami já fizeram.

Maffei também revelou que, como co-promotora da corrida de Las Vegas, a Liberty e a F1 farão um investimento substancial no projeto, com capital extra e despesas operacionais necessárias para colocar o evento em funcionamento.

“E, claro, você não pode não ter ouvido falar sobre o anúncio do nosso GP de Las Vegas para novembro de 2023. Como observamos antes, será uma corrida noturna pela pista.

“E de forma notável e diferente da maioria dos lugares, a F1 e a Liberty Media estão promovendo a corrida em parceria com as partes interessadas locais e a Live Nation.

"Gostaria de observar que a Liberty Media entrou em um acordo para adquirir 39 acres a leste da pista para garantir o design do circuito e criar capacidade para o pit e paddock, entre outros locais de hospitalidade e apoio à corrida.

“Espero que a transação seja concluída no segundo trimestre e o preço de compra foi de R$1,2 bilhão, que serão financiados com dinheiro em caixa no nível do grupo F1”.

