Chefe de equipe da Ferrari na Fórmula 1, Mattia Binotto disse que espera que a atuação da escuderia no GP da Austrália, disputado no próximo fim de semana, sirva como animação para o povo da Itália em meio à crise pela qual o país passa no confronto ao coronavírus.

Nos últimos dias, a Ferrari foi foco de preocupações devido a uma quarentena na região da Itália onde a equipe está sediada. Já os planos de viagem da escuderia não foram comprometidos e o pessoal chegará a Melbourne sem problemas, para alegria de Binotto.

"Depois de um longo tempo trabalhando na construção e desenvolvimento de nosso carro, chegou a hora de obter uma primeira indicação de nosso nível de desempenho e quão eficazes são as melhorias que introduzimos nos últimos meses", disse o dirigente.

“Sabemos que a concorrência é forte, mas também sabemos que é o início de uma longa temporada em que a taxa de evolução, a confiabilidade e nossa eficácia operacional serão fundamentais”.

“Estamos nos preparando para enfrentar todos esses desafios como uma equipe unida, consciente do progresso que precisa ser feito e orgulhosa do apoio de nossos fãs em todo o mundo”, seguiu o italiano.

“Em momento difícil para a Itália e o mundo todo, como parte de um esporte global, é nossa obrigação tentar colocar um sorriso na cara das pessoas enquanto elas se preparam para assistir à primeira corrida da temporada com a mesma ansiedade que nós mesmos”, completou.

